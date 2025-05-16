В регионах создадут инфраструктуру для контроля за беспилотниками«Алмаз-Антей» уже получил такие контракты почти на 650 млн рублей
Концерн воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей» как минимум в восьми регионах России расширит зоны наблюдения за воздушным пространством для контроля за беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Создание инфраструктуры на местном уровне на сумму почти 650 млн руб. компании заказало ФГУП «Госкорпорация по организации воздушного движения» (ГК по ОрВД, единая структура по аэронавигационному обслуживанию в России), следует из обнаруженных «Ведомостями» конкурсов на сайте госзакупок. Это позволит идентифицировать беспилотные авиационные системы (БАС) и интегрировать их в общее воздушное пространство.
Конкурсы по восьми регионам были размещены в период с конца апреля по начало мая 2025 г. По всем закупкам уже подведены итоги, и в качестве заказчика в договорах указана ГК по ОрВД, а генеральным подрядчиком определен «Алмаз-Антей». Это заказы на построение экосистемы автоматического зависимого наблюдения-вещания, т. е. наблюдения за воздушным пространством, для того чтобы дроны стали видимыми пилотам самолетов и диспетчерам, объясняет генеральный директор компании «Русдронопорт» Николай Ряшин. Если упростить, то на мачтовые сооружения будут ставить специальные базовые станции, которые будут в определенном радиусе видеть те летательные аппараты, включая беспилотные, которые будут оснащены специальными ответчиками.