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В регионах создадут инфраструктуру для контроля за беспилотниками

«Алмаз-Антей» уже получил такие контракты почти на 650 млн рублей
Анна Устинова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Концерн воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей» как минимум в восьми регионах России расширит зоны наблюдения за воздушным пространством для контроля за беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Создание инфраструктуры на местном уровне на сумму почти 650 млн руб. компании заказало ФГУП «Госкорпорация по организации воздушного движения» (ГК по ОрВД, единая структура по аэронавигационному обслуживанию в России), следует из обнаруженных «Ведомостями» конкурсов на сайте госзакупок. Это позволит идентифицировать беспилотные авиационные системы (БАС) и интегрировать их в общее воздушное пространство.

Конкурсы по восьми регионам были размещены в период с конца апреля по начало мая 2025 г. По всем закупкам уже подведены итоги, и в качестве заказчика в договорах указана ГК по ОрВД, а генеральным подрядчиком определен «Алмаз-Антей». Это заказы на построение экосистемы автоматического зависимого наблюдения-вещания, т. е. наблюдения за воздушным пространством, для того чтобы дроны стали видимыми пилотам самолетов и диспетчерам, объясняет генеральный директор компании «Русдронопорт» Николай Ряшин. Если упростить, то на мачтовые сооружения будут ставить специальные базовые станции, которые будут в определенном радиусе видеть те летательные аппараты, включая беспилотные, которые будут оснащены специальными ответчиками.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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