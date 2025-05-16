В регионах создадут инфраструктуру для контроля за беспилотниками

Конкурсы по восьми регионам были размещены в период с конца апреля по начало мая 2025 г. По всем закупкам уже подведены итоги, и в качестве заказчика в договорах указана ГК по ОрВД, а генеральным подрядчиком определен «Алмаз-Антей». Это заказы на построение экосистемы автоматического зависимого наблюдения-вещания, т. е. наблюдения за воздушным пространством, для того чтобы дроны стали видимыми пилотам самолетов и диспетчерам, объясняет генеральный директор компании «Русдронопорт» Николай Ряшин. Если упростить, то на мачтовые сооружения будут ставить специальные базовые станции, которые будут в определенном радиусе видеть те летательные аппараты, включая беспилотные, которые будут оснащены специальными ответчиками.