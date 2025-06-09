Минцифры предлагает уголовную ответственность за применение ИИ в криминале

Если вымогательство или кража с использованием ИКТ или ИИ совершено группой лиц, с применением насилия или в крупном размере, преступникам грозит до 7 лет лишения свободы, штраф до 500 000 руб. или в размере дохода за 3 года, и ограничение свободы до 2 лет. Если это сделала организованная группа или преступление связано с особо крупным имуществом – срок увеличивается до 10 лет, штраф до 1 млн руб. или дохода за 5 лет. Если же в результате был причинен тяжкий вред здоровью либо преступление совершено организованной группой с целью завладения особенно крупным имуществом – наказание ужесточается до 15 лет лишения свободы, с тем же возможным штрафом и ограничением свободы до 2 лет.