Количество дипфейков в России выросло на треть с начала 2025 года
Число дипфейков в российском сегменте интернета увеличилось на треть с начала 2025 г. в сравнении со значением этого показателя за весь 2024 г. и достигло 7500, сообщил начальник отдела аналитического обеспечения АНО «Диалог регионы» Сергей Маклаков на Global Digital Forum в рамках конференции ЦИПР-2025, передает ТАСС.
«Мы действительно столкнулись с беспрецедентной атакой с помощью искусственного интеллекта и генеративного контента, дипфейков на российскую аудиторию», – заявил Маклаков. По его словам, такой контент может стать неотличимым от реального в ближайшие месяцы «для рядового пользователя».
При этом, подчеркнул представитель АНО «Диалог регионы», технология искусственного интеллекта очень перспективна и может использоваться в художественных, образовательных, научных целях. Однако необходимо минимизировать риски с помощью развития специальных продуктов, например, компания разработала систему «Зефир» для борьбы с дипфейками. Ее точность составляет 88%.
В апреле в МВД рассказали о методах составления дипфейков, которые активно используются мошенниками. Злоумышленники чаще всего создают фальшивые видео и аудиозаписи, используя образы знакомых людей, чьи аккаунты были взломаны. Помогают разоблачить преступников неестественная интонация, слишком редкое моргание и подозрительные просьбы в контенте.