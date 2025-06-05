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Количество дипфейков в России выросло на треть с начала 2025 года

Ведомости

Число дипфейков в российском сегменте интернета увеличилось на треть с начала 2025 г. в сравнении со значением этого показателя за весь 2024 г. и достигло 7500, сообщил начальник отдела аналитического обеспечения АНО «Диалог регионы» Сергей Маклаков на Global Digital Forum в рамках конференции ЦИПР-2025, передает ТАСС.

«Мы действительно столкнулись с беспрецедентной атакой с помощью искусственного интеллекта и генеративного контента, дипфейков на российскую аудиторию», – заявил Маклаков. По его словам, такой контент может стать неотличимым от реального в ближайшие месяцы «для рядового пользователя».

При этом, подчеркнул представитель АНО «Диалог регионы», технология искусственного интеллекта очень перспективна и может использоваться в художественных, образовательных, научных целях. Однако необходимо минимизировать риски с помощью развития специальных продуктов, например, компания разработала систему «Зефир» для борьбы с дипфейками. Ее точность составляет 88%.

В апреле в МВД рассказали о методах составления дипфейков, которые активно используются мошенниками. Злоумышленники чаще всего создают фальшивые видео и аудиозаписи, используя образы знакомых людей, чьи аккаунты были взломаны. Помогают разоблачить преступников неестественная интонация, слишком редкое моргание и подозрительные просьбы в контенте.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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