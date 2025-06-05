Количество дипфейков в России выросло на треть с начала 2025 года

Число дипфейков в российском сегменте интернета увеличилось на треть с начала 2025 г. в сравнении со значением этого показателя за весь 2024 г. и достигло 7500, сообщил начальник отдела аналитического обеспечения АНО «Диалог регионы» Сергей Маклаков на Global Digital Forum в рамках конференции ЦИПР-2025, передает ТАСС.