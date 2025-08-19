Чистая прибыль МТС за первое полугодие упала в шесть раз

Выручка группы МТС за первые два квартала 2025 г. выросла на 12% до 371 млрд руб. относительно первого полугодия 2024 г. Во II квартале 2025 г. МТС получила выручку в 195,4 млрд руб., что на 14,4% выше показателя аналогичного периода 2024 г., сообщила компания. CAPEX по кварталу уменьшился на 9,8% до 28,1 млрд руб. Но из-за роста процентных расходов в первом полугодии 2025 г. группа получила отрицательный FCF (free cash flow, свободный денежный поток) в 16,6 млрд руб. против положительного FCF в 17,3 млрд руб. за первое полугодие 2024 г.