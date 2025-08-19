Чистая прибыль МТС за первое полугодие упала в шесть раз

Чистая прибыль МТС за первое полугодие упала в шесть разВозвращения к росту аналитики ожидают по итогам 2025 года, но при значительном снижении ключевой ставки ЦБ
Чистая прибыль телекомоператора МТС в первом полугодии 2025 г. по сравнению с тем же периодом 2024 г. упала вшестеро – с 46,6 млрд до 7,7 млрд руб. Это следует из квартальной отчетности группы, представленной 19 августа. Падение чистой прибыли в компании объясняют процентными расходами по кредитам из-за высокой ставки.
Чистая прибыль МТС в I квартале 2025 г. составила 4,9 млрд руб., что в восемь раз ниже показателя аналогичного периода прошлого года. Резкое снижение показателя представитель МТС объяснил влиянием финансового результата от продажи бизнеса в Армении, отраженной годом ранее в финансовых результатах I кв. 2024 г., а также ростом процентных расходов. Во втором квартале чистая прибыль оператора сократилась в годовом выражении на 61,1% до 2,8 млрд руб. – также на фоне роста процентных расходов.
МТС объявила о закрытии сделки по продаже «МТС Армения» (работает под брендом Viva) в январе 2024 г. Сумма сделки по продаже этого актива компании «К-телеком» составила $209 млн.
Помимо доходов от продажи бизнеса в Армении в I квартале 2024 г. в показателях отразился рост чистых процентных расходов в 1,7 раза из-за увеличения стоимости обслуживания долга на фоне высоких процентных ставок в России, комментирует старший аналитик «БКС мир инвестиций» Мария Суханова. Падение чистой прибыли на фоне процентных расходов по кредитам из-за высокой ставки не влияет на финансовую устойчивость компании, продолжает инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов.
Выручка группы МТС за первые два квартала 2025 г. выросла на 12% до 371 млрд руб. относительно первого полугодия 2024 г. Во II квартале 2025 г. МТС получила выручку в 195,4 млрд руб., что на 14,4% выше показателя аналогичного периода 2024 г., сообщила компания. CAPEX по кварталу уменьшился на 9,8% до 28,1 млрд руб. Но из-за роста процентных расходов в первом полугодии 2025 г. группа получила отрицательный FCF (free cash flow, свободный денежный поток) в 16,6 млрд руб. против положительного FCF в 17,3 млрд руб. за первое полугодие 2024 г.
Чистый долг МТС в конце II квартала 2025 г. увеличился относительно показателя на конец июня 2024 г. на 1,5% до 430,4 млрд руб. OIBDA увеличилась на 11,3% до 72,7 млрд руб. Соотношение чистый долг / OIBDA в конце II квартала 2025 г. зафиксировано на уровне 1,7 против 1,8 годом ранее.
Ключевой для МТС телекомсегмент показал рост выручки во II квартале 2025 г. в годовом выражении на 9,1% до 122,5 млрд руб. Выручка от услуг связи увеличилась на 8,8% до 82,7 млрд руб. (за счет увеличения доходов мобильного и фиксированного бизнеса), а в сегменте B2B – на 14,1% до 22,1 млрд руб. за счет роста доходов от базовых и цифровых услуг. Абонентская база МТС в анализируемом периоде выросла на 1,6% и составила 82,9 млн.
Розничный бизнес МТС сократил выручку на 21,7% до 10,5 млрд руб. из-за охлаждения потребительского спроса на фоне высоких процентных ставок. Количество розничных магазинов в отчетном периоде сократилось на 6,3% до 3956.
Выручка «Экосистемы МТС» (включает adtech, fintech, funtech) во II квартале составила 82,9 млрд руб., что на 26,3% больше к аналогичному периоду прошлого года. Количество экосистемных клиентов МТС увеличилось на 15% до 17,2 млн. Сегмент финтеха нарастил показатель на 34,3% до 43,2 млрд руб. Динамика связана с сохранением высокой ключевой ставки и ростом доходов от портфеля ценных бумаг.
Рекламный сегмент увеличил выручку на 25,2% до 16,8 млрд руб. за счет расширения продуктового портфеля, наращивания рекламного инвентаря и роста клиентской базы. Выручка MTS Web Services (MWS, объединяет IT-сервисы) возросла на 5,4% и достигла 13,8 млрд руб. за счет роста доходов облачного бизнеса и продуктов в сфере искусственного интеллекта. Отдельно «МТС Медиа» показал рост доходов на 18,2% до 6,5 млрд руб.
Кикшеринг «Юрент» в отчетном квартале нарастил показатель GMV (Gross Merchandise Value – общий объем продаж на платформе за определенный период времени) на 20,8% до 5,3 млрд руб., а число поездок – на 31,7% до 45,3 млн.
Вероятнее всего, падение чистой прибыли МТС остановится при снижении ключевой ставки, полагает Суверов. С ним соглашается Суханова. Технически чистая прибыль может вырасти уже в III квартале 2025 г., но относительно очень низкой базы сравнения, говорит она. Чистая прибыль МТС в июле – сентябре 2024 г. составила лишь 1 млрд руб., что также объяснялось ростом процентных расходов.
Ожидается, что ЦБ существенно снизит ключевую ставку осенью, это может сократить процентные расходы МТС и положительно повлиять на чистую прибыль, подтверждает Суверов. При таком раскладе можно ожидать, что МТС вернется к росту чистой прибыли по результатам 2025 г., прогнозирует аналитик.
Ключевая ставка ЦБ была поднята до пикового уровня в 21% в конце октября 2024 г. и начала снижаться только в июне 2025 г. С конца июля она составляет 18%. При последнем снижении Банк России дал понять, что ставка может снижаться и далее: «Текущее инфляционное давление, в том числе устойчивое, снижается быстрее, чем прогнозировалось ранее, рост внутреннего спроса замедляется».