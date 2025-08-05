Студия «Кинополис» войдет в состав «МТС Медиа»Это позволит холдингу эффективнее управлять издержками на кинопроизводство, считают эксперты
Компания «Объединенные русские киностудии», которая управляет кинопроизводственным комплексом полного цикла «Кинополис» в Санкт-Петербурге, станет частью холдинга «МТС Медиа». Об этом во вторник, 5 августа, сообщила журналистам гендиректор «МТС Медиа» Софья Митрофанова. Интеграцию этой компании, по ее словам, планируется завершить до конца 2025 г.
«Кинополис» был построен в 2009 г. АФК «Система», до вхождения в состав медиахолдинга он принадлежал напрямую ПАО «МТС» и работал как автономный бизнес. Производственный комплекс в Петербурге включает в себя 6 съемочных павильонов площадью 3700 кв. м, бассейн для подводных съемок, трансформируемые пространства со специализированной техникой, собственный парк киносъемочного оборудования, постпродакшн-студию и студию звукозаписи. В Москве «Кинополис» предоставляет в аренду киногруппам осветительное и видеооборудование, гримерно-костюмерные комплексы, специализированный транспорт и т. д. С участием комплекса было произведено свыше 300 кинопроектов, в том числе фильмы «Мастер и Маргарита», «Серебряные коньки», «Союз спасения», сериалы «Триггер» и «Амура» и др. Выручка АО «Объединенные русские киностудии» в 2024 г. составила 627 млн руб., а чистый убыток – 5 млн руб., следует из его отчетности по РСБУ.
«МТС Медиа» будет управлять «Кинополисом» в «интересах масштабирования собственных проектов», пояснила Митрофанова. За счет этого актива у медиахолдинга в дополнение к продюсерскому кластеру появится производственная база со съемочным оборудованием, транспортом, павильонами, уточнила она: «При этом студия продолжит работать и с остальным рынком».
«МТС Медиа» – «дочка» МТС, которая была создана в феврале 2024 г. для управления развлекательными активами цифровой экосистемы этого телекомоператора. Сейчас в холдинг входят онлайн-кинотеатр Kion, стриминг «МТС Музыка», книжный сервис «Строки», «МТС Лейбл» и «МТС Live» (объединяет проекты и активы в сфере офлайн-развлечений). Кроме того, «МТС Медиа» выделил производство контента в отдельное направление, запустив продюсерский центр Kionfilm. Финансовые показатели медиахолдинга за полный 2024 г. МТС официально не раскрывала.
Интеграция «Кинополиса» в структуру «МТС Медиа» позволит последней планировать производственные процессы оригинального киноконтента в спокойном, не зависящем от внешних факторов режиме, считает главный редактор индустриального издания «Бюллетень кинопрокатчика» Максим Острый: «Комплекс дает возможность холдингу более эффективно регулировать стоимость производства, самостоятельно распределять силы и ресурсы, отстраивать графики съемок и т. д.».
На собственном съемочном комплексе «МТС Медиа» действительно сможет более эффективно управлять издержками даже в условиях высокого роста стоимости производства кинопроектов, солидарен инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов. Помимо этого присоединение «Кинополиса» к «МТС Медиа» подтверждает, что холдинг строит полноценную вертикально интегрированную структуру, резюмирует он: «Это позволит максимизировать прибыль холдинга, повысить его потенциальную капитализацию и подготовить к возможному IPO в перспективе».
МТС допускает возможность проведения IPO «МТС Медиа» при «благоприятной конъюнктуре на рынке», говорил в апреле 2024 г. в интервью «Ведомостям» Вячеслав Николаев, занимавший на тот момент пост президента телекомоператора.