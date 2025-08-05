Студия «Кинополис» войдет в состав «МТС Медиа»

«Кинополис» был построен в 2009 г. АФК «Система», до вхождения в состав медиахолдинга он принадлежал напрямую ПАО «МТС» и работал как автономный бизнес. Производственный комплекс в Петербурге включает в себя 6 съемочных павильонов площадью 3700 кв. м, бассейн для подводных съемок, трансформируемые пространства со специализированной техникой, собственный парк киносъемочного оборудования, постпродакшн-студию и студию звукозаписи. В Москве «Кинополис» предоставляет в аренду киногруппам осветительное и видеооборудование, гримерно-костюмерные комплексы, специализированный транспорт и т. д. С участием комплекса было произведено свыше 300 кинопроектов, в том числе фильмы «Мастер и Маргарита», «Серебряные коньки», «Союз спасения», сериалы «Триггер» и «Амура» и др. Выручка АО «Объединенные русские киностудии» в 2024 г. составила 627 млн руб., а чистый убыток – 5 млн руб., следует из его отчетности по РСБУ.