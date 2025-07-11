Книжный сервис МТС начал продавать оригинальный контент на «Литресе»

Сервис «Строки» был запущен в сентябре 2022 г. За два полных года работы он пока занимает довольно скромную долю на российском рынке цифровых книг. В 2024 г. эта площадка, по оценке компании J’son & Partners Consulting, оказалась на седьмой позиции по выручке среди книжных сервисов, заняв 1,6% рынка (19,72 млрд руб.). В отчетности МТС и «МТС Медиа» выручка книжного сервиса не раскрывается. В то же время ГК «Литрес», согласно данным тех же аналитиков, осталась лидером с долей в 47,1%. В самой ГК говорят о том, что в прошлом году она заняла 50% рынка цифровых книг, который, по оценке «Литрес», достиг 18,9 млрд руб.