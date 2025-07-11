Книжный сервис МТС начал продавать оригинальный контент на «Литресе»Это партнерство позволит «Строкам» нарастить выручку и популяризовать каталог, считают эксперты
Сервис «Строки» (входит в холдинг «МТС Медиа», который является «дочкой» МТС) заключил партнерство по дистрибуции электронных и аудиоверсий изданных им книг на «Литресе» (принадлежит одноименной ГК – лидеру рынка цифровых книг), рассказали «Ведомостям» представители обеих платформ. На «Литресе» уже появилась часть выпущенных «Строками» произведений, в том числе, и лицензионные, а с 17 июля каталог сервиса будет доступен на площадке в полном объеме.
Партнерство распространяется на оригинальный бэк-каталог «Строк», то есть на те книги, которые были изданы сервисом до 31 декабря 2024 г. Сейчас с учетом аудиоверсий он насчитывает 380 проектов. В бэк-каталог входят интеллектуальная проза (в частности, романы «Доверие» обладателя Пулитцеровской премии по литературе Эрнана Диаза, «Доля вероятности» от автора хитового фэнтезийного цикла Ребекки Яррос), мемуары («Игра в городки» актера Юрия Стоянова), вебтуны («Некромантка», «Кружок охоты на монстров», «Служба доставки вечности»), манга, а также детские произведения («Лесовички» Татьяны Смирновой, серия «Детские страшилки»). В перспективе «Строки» планируют дистрибутировать через «Литрес» и оригинальные новинки, но после окончания эксклюзивного периода на своей платформе.
Партнерство привлечет новую аудиторию к оригинальному контенту «Строк» и повысит узнаваемость авторов из каталога сервиса, поясняет директор по развитию «Строк» Татьяна Соловьева. Для «Литреса» же партнерство даст возможность дополнительно усилить книжный каталог, который является одним из ключевых конкурентных преимуществ сервиса, отмечает директор по стратегическому маркетингу и развитию ГК «Литрес» Сергей Анисимов. По его словам, каталог платформы является самым широким на российском рынке и насчитывает около 1,6 млн электронных и аудиокниг, аудиоспектаклей, вебтунов, комиксов и подкастов.
Книги «Строк» могут быть доступны на «Литресе» как для поштучной покупки, так и в подписке: формат монетизации будет зависеть от условий договоров с правообладателями, уточнил представитель «МТС Медиа». Как будет распределяться доход от продажи контента «Строк» на «Литресе» партнеры не раскрыли. В будущем, как добавили в «Строках», оригинальные проекты сервиса планируется дистрибутировать и на другие платформы.
Сервис «Строки» был запущен в сентябре 2022 г. За два полных года работы он пока занимает довольно скромную долю на российском рынке цифровых книг. В 2024 г. эта площадка, по оценке компании J’son & Partners Consulting, оказалась на седьмой позиции по выручке среди книжных сервисов, заняв 1,6% рынка (19,72 млрд руб.). В отчетности МТС и «МТС Медиа» выручка книжного сервиса не раскрывается. В то же время ГК «Литрес», согласно данным тех же аналитиков, осталась лидером с долей в 47,1%. В самой ГК говорят о том, что в прошлом году она заняла 50% рынка цифровых книг, который, по оценке «Литрес», достиг 18,9 млрд руб.
Партнерство в первую очередь выгодно самим «Строкам», поскольку за счет аудитории крупнейшего игрока рынка сервис получает возможность не только заработать дополнительную выручку, но и существенно повысить узнаваемость своего оригинального каталога, говорит директор департамента новых технологий J’son & Partners Consulting Дмитрий Колесов.
В каталоге «Строк» есть заслуживающие широкого внимания произведения в жанре интеллектуальной прозы и мемуаров, которые точно укрепят каталог партнерского сервиса: среди них – книги Диаза и Стоянова, считает автор Тelegram-канала Books & Reviews Валерий Шабашов. Усилят каталог «Литреса» и вебтуны «Строк» – на фоне их популярности у молодежи, продолжает он.
Такое партнерство – хорошая инициатива и с читательской точки зрения, резюмирует Шабашов: «Поскольку оно дает больше возможностей для ознакомления с книжным контентом».