МТС размножается делением бизнеса

МТС также прекращает развитие неэффективных бизнес-направлений, таких как «МТС авто» и «МТС умный дом». Компания объясняет это тем, что здесь «маржа и потенциал роста не соответствуют стратегии группы». Компания рассматривает продажу части «МТС авто» и закрытие остальных бизнесов, не показавших своей эффективности, уточнил Николаев на Дне инвестора. Он не исключил объединения МТС Travel с другими игроками в виде совместного предприятия, поскольку самим «бизнес тянуть нерационально». Тогда как планируемый к продаже башенный бизнес МТС выставлять на торги пока не будет в условиях текущей ключевой ставки, подчеркнул председатель совета директоров.