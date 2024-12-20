МТС размножается делением бизнеса

МТС размножается делением бизнесаКомпания хочет избавиться от неэффективных направлений «МТС авто» и «МТС умный дом»
Группа МТС трансформируется в холдинговую структуру с отдельными юрлицами по направлениям бизнеса. Об этом компания объявила на дне инвестора 20 декабря. Сама МТС сосредоточится на исторически основном телекоммуникационном бизнесе, а нетелекоммуникационные активы будут структурированы как отдельные компании под управлением нового юридического лица – экосистемы МТС, которая будет 100%-ной дочерней компанией МТС.
МТС также упраздняет должность президента, которую занимал с марта 2021 г. Вячеслав Николаев, следует из сообщения компании. Теперь он займет пост председателя совета директоров. Совет директоров получит новые полномочия и будет играть более активную роль в деятельности компании, говорится в релизе для инвесторов. Бывший первый вице-президент по телекоммуникационному бизнесу Инесса Галактионова, как и сообщали «Ведомости» 16 декабря со ссылкой на источники, была назначена генеральным директором МТС. Ровшан Алиев, занимавший с 2023 г. должность первого вице-президента АФК «Система», возглавил экосистему МТС.
В экосистему МТС вошли все нетелекомбизнесы, которые, по собственным оценкам компании, приносят 45% выручки. К первому блоку нетелекомбизнесов относятся все ИТ-бизнесы группы – MTS Digital, MTS AI, MTS Big Data и CloudMTS, которые объединят под вывеской MTS Web Services (MWS) в единую вертикаль, говорится в сообщении.
Во второй блок нетелекомбизнесов вошли финтех-активы, куда относится «МТС банк», следует из презентации Николаева на Дне инвестора.
Третий блок представлен медиаактивами: онлайн-кинотеатром Kion, платным ТВ, стриминговым сервисом «МТС музыка» и электронной библиотекой «Строки».
Четвертый блок – Adtech – включает в себя рекламный бизнес МТС, а пятый – кикшеринговый сервис «Юрент».
По словам Николаева, Павел Воронин станет гендиректором MWS, Илья Филатов – финтех-активов, Софья Митрофанова – медиахолдинга, Елена Мельникова – Adtech, Иван Туринге – «Юрента». В III квартале 2024 г. у МТС было 16,8 млн экосистемных клиентов.
В телекомбизнес помимо традиционной сотовой и фиксированной связи вошла розница оператора. В III квартале 2024 г. у МТС было 81,9 млн мобильных абонентов.
Всю реорганизацию с выделением бизнесов в отдельные юрлица компания планирует завершить летом 2025 г., уточнил Николаев. «Мы ушли от телекомцентричности, но по-прежнему «базируемся на телекоме», на данных от телекома, что обеспечивает нам преимущества над рядом конкурентов. Но другие направления дают нам необходимый прирост денег», – сказал экс-президент компании.
«Основной задачей МТС в условиях жесткой денежно-кредитной политики (ЦБ 20 декабря сохранил ключевую ставку на уровне 21%. – “Ведомости”) станет сокращение долговой позиции в течение ближайшего года. В 2025 г. мы планируем воздержаться от дорогостоящих сделок M&A», – говорится в сообщении для инвесторов. Чистый долг МТС на конец III квартала составил 460 млрд руб. (+1,9% в годовом выражении). В то же время от IPO нетелекомбизнесов компания отказываться не планирует.
МТС ожидает, что в 2026 г. доля выручки нетелекоммуникационных сегментов превысит 50%, а доходы от всех направлений превысят 1 трлн руб. уже в 2027 г., сообщил в ходе своего выступления на дне инвестора вице-президент по финансам МТС Алексей Катунин.
За первые девять месяцев 2024 г. выручка МТС по МСФО составила 340,59 млрд руб., тогда как за девять месяцев 2023 г. – 311,49 млрд руб. Чистая прибыль компании в отчетном периоде составила 40,46 млрд руб. (годом ранее – 40,98 млрд руб.). В III квартале 2024 г. чистая прибыль снизилась на 20,7% год к году до 4,1 млрд руб.
По задумке, трансформация позволит МТС «исключить ряд дублирующих функций и позволит повысить эффективность расходов на ИТ и получать дополнительный доход от продажи решений на внешнем рынке». «Создание отдельных юридических лиц повысит прозрачность операций компании, позволит быстрее принимать решения в отдельных бизнес-направлениях и обеспечит более четкую инвестиционную направленность в среде с высокими ключевыми ставками», – говорится в сообщении компании.
Оптимизация неэффективных направлений
МТС также прекращает развитие неэффективных бизнес-направлений, таких как «МТС авто» и «МТС умный дом». Компания объясняет это тем, что здесь «маржа и потенциал роста не соответствуют стратегии группы». Компания рассматривает продажу части «МТС авто» и закрытие остальных бизнесов, не показавших своей эффективности, уточнил Николаев на Дне инвестора. Он не исключил объединения МТС Travel с другими игроками в виде совместного предприятия, поскольку самим «бизнес тянуть нерационально». Тогда как планируемый к продаже башенный бизнес МТС выставлять на торги пока не будет в условиях текущей ключевой ставки, подчеркнул председатель совета директоров.
«Мы собираемся сократить количество экспериментальных и высокорисковых инвестиций, пока макроэкономическая среда не станет более благоприятной. В то же время мы продолжим целенаправленно инвестировать в НИОКР, которые необходимы для роста технологической компании», – указано в сообщении. В числе прочего МТС предупредила о сокращении 2% сотрудников.
Трансформация МТС и решение о сокращении неэффективных инвестиционных проектов и оптимизации персонала абсолютно верны, считает директор по работе с клиентами «БКС мир инвестиций» Андрей Петров. «Трансформация с фокусом на эффективность – это то, чего рынок ждал от МТС», – замечает руководитель отдела по работе с состоятельными клиентами «Альфа-капитал» Александр Абрамян. «При высоких ставках компания больше не может позволить себе сочетать большой CAPEX с выплатой дивидендов и обслуживанием долга. Чтобы сохранить способность платить дивиденды, инвестиции надо снижать и повышать отдачу», – сказал он.
За 2023 г. МТС при чистой прибыли в 55,5 млрд руб. выплатила дивиденды на 68,6 млрд руб. Сумму, превышающую чистую прибыль, компания выделяла из нераспределенной прибыли прошлых лет. Капитальные затраты МТС по итогам девяти месяцев 2024 г. составили 94,2 млрд руб., за аналогичный период 2023 г. этот показатель составлял 59,7 млрд руб.
У МТС достаточно обширный пул различных бизнесов, поэтому трансформация объяснима, полагает гендиректор Telecom Daily Денис Кусков. Ранее многие из них не были структурированы, поэтому формат холдинга является правильным. Объединение схожих бизнесов в рамках MWS должно дать сокращение затрат за счет исключения дублирования схожих функций, считает независимый аналитик, автор Telegram-канала abloud62 Алексей Бойко. Также это касается планов по сокращению инвестиций в M&A, отказа от признанных недостаточно эффективными направлений, добавляет он.
Кусков также напомнил, что Галактионова была вторым человеком в компании после Николаева и имеет колоссальный опыт работы в телекоме, до МТС она работала в Tele2 (текущее название – T2). Поэтому, по мнению эксперта, ставка акционера на Галактионову как гендиректора – это грамотный шаг, поскольку имеет представление о том, с чем в будущем предстоит работать.
Алиев, как руководитель экосистемы МТС, также является логичной кандидатурой, говорит Кусков. Назначение человека с опытом финансиста и управляющего активами характерны для периодов, когда ставится задача сокращения затрат компаний и вывода на IPO, замечает Бойко.
К потенциальному IPO еще в сентябре были готовы две «дочки» МТС: МТС Adtech и «Юрент», напоминает Петров со ссылкой на слова Николаева. МТС Adtech вырос на 48% в 2023 г., а в 2024 г. ожидается ускорение до 55%, выручка сегмента в 2023 г. увеличилась на 53,7% и достигла 37,2 млрд руб. За девять месяцев 2024 г. показатель превысил 40 млрд руб. «Юрент» же занимает второе место с долей поездок в 33% на рынке кикшеринга, указывает Петров.
По мере стабилизации фондового рынка можно ожидать выхода на IPO как отдельно взятых «дочек» МТС, так и одной большой «дочки» в лице MWS, продолжает Петров. Действительно IPO MWS выглядит перспективно, считает Абрамян. «В этой структуре есть уникальный набор активов для публичных компаний в РФ, и такого сочетания бизнесов в растущих сегментах нельзя купить на российском рынке, т. е. можно инвестировать отдельно в кибербезопасность или в разработку, можно купить облачные сервисы, но сильных многопрофильных ИТ-холдингов на российском рынке нет», – говорит он.
«МТС авто» и «МТС умный дом» достаточно «тяжелые» направления, которые требуют масштабных инвестиций и тестирования на протяжении долгих лет, и сейчас не самое лучшее время для кредитования, указывает Кусков. Они не показывают той динамики роста, которая необходима в период высокой кредитной ставки ЦБ, добавляет Бойко.