Вячеслава Николаева на посту президента МТС может сменить Инесса Галактионова

Вячеслава Николаева на посту президента МТС может сменить Инесса ГалактионоваИсточники «Ведомостей» не исключают, что бизнес МТС подвергнется реструктуризации
Сотовую компанию «МТС» после отставки нынешнего президента компании Вячеслава Николаева возглавит Инесса Галактионова, которая до этого момента занимала должность первого вице-президента по телекоммуникационному бизнесу МТС. Об этом рассказал собеседник «Ведомостей» в одном из телекомоператоров и подтвердил источник, близкий к компании.
О том, что Николаев покинет свой пост, сообщили «Ведомостям» два источника в федеральных операторах связи и подтвердил источник в крупной инвестиционной компании. Первым об уходе топ-менеджера сообщило издание Frank Media со ссылкой на источники. Один из собеседников издания уточнил, что точная дата его ухода не ясна, но решение о смене главы компании может быть обнародовано до конца этой недели. При этом, как пишет Frank Media Николаев может занять позицию председателя совета директоров МТС и продолжит управлять реструктуризацией экосистемы.
Николаев занял должность первого вице-президента по клиентскому опыту и маркетингу МТС в августе 2019 г., а в апреле 2020 г. был назначен на должность первого вице-президента по клиентскому опыту, маркетингу и экосистемному развитию. Президентом МТС он стал в марте 2021 г. При этом в сотовой компании на разных должностях Николаев работал с 2004 г.
Еще в 1990-х гг. Галактионова занимала должность председателя совета по развитию бренда нидерландской Philips в России. В 2009 г. продолжила карьеру в качестве коммерческого директора в компании «Tele2 Россия». В 2013-м Галактионова заняла должность заместителя гендиректора оператора российской государственной почтовой сети «Почта России». С 2019 г. она стала членом правления МТС.
Несмотря на то, что Николаев покидает пост, он останется в совете директоров, считает гендиректор Telecom Daily Денис Кусков. По его мнению, его опыт, накопленный за несколько десятков лет, точно будет востребован в МТС. Но текущее положение дел в стране, экономические, регуляторные изменения требуют нового подхода с учетом количества запущенных в последнее время сервисов, что, возможно, и произойдет с приходом в МТС нового руководителя, считает Кусков.
При Николаеве МТС из лидирующего оператора связи стал одним из российских лидеров цифровой экосистемы новых сервисов, как для бизнеса, так и для массовых пользователей, говорит аналитик iKS-Consulting Максим Савватин. При нем были проведены все основные сделки по выходу в новые и совсем не свойственные оператору связи бизнесы, начиная от самокатов и заканчивая полноценным банком, заметил аналитик. Поэтому уход с поста президента мог быть этапом запланированной дальнейшей трансформации компании, считает он.
Как увольняли и обыскивали генпродюсера Kion
Информация о том, что принадлежащий МТС Kion расторг договор с генеральным продюсером Игорем Мишиным в связи с его личными обстоятельствами, ТАСС писал со ссылкой на пресс-службу онлайн-кинотеатра 20 ноября. А 21 ноября ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы писал, что силовики провели обыск в загородном доме Мишина в подмосковном коттеджном поселке «Раздоры». Telegram-канал 112 сообщал, что Игоря Мишина в результате обыска нашли пакет с неким веществом.
Но причины перемен в руководстве МТС могут быть связаны и с финансовым положением внутри группы и в головной компании АФК «Система», полагают эксперты. МТС пытается оптимизировать затраты и пройти период высоких ставок, считает инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов. По его мнению, для этого МТС потребуется оптимизация капитальных вложений, заморозка наиболее рисковых инвестиций, а также реализация ранее анонсированных планов по IPO дочерних компаний для привлечения дополнительного финансирования.
Телеком – основной бизнес МТС по предоставлению услуг связи. Абонентская база по итогам первого полугодия составила 81,1 млн абонентов (+1,5% г/г). Помимо того, в группу МТС входят «МТС Банк», онлайн-кинотеатр Kion, кикшеринговый сервис «Юрент», компания в сфере кибербезопасности МТС RED и целый ряд других других непрофильных активов.
За первые 9 месяцев 2024 г. выручка МТС по МСФО составила 340,59 млрд руб., тогда как за 9 месяцев 2023 г. – 311,49 млрд руб. Чистая прибыль компании в отчетном периоде составила 40,46 млрд руб. по сравнению с 40,98 млрд руб. В третьем квартале 2024 г. чистая прибыль снизилась на 20,7% год к году до 4,1 млрд руб. Чистый долг МТС на конец II квартала составил 424 млрд руб. (+1,9% в годовом выражении).
Несмотря на большую долговую нагрузку, компания продолжала выплачивать дивиденды, причем их размер превышал ее чистую прибыль. Например, объявленные дивиденды за 2022 г. составили 67,2 млрд руб., что в два раза больше, чем чистая прибыль по за тот же год, которая составила 32,6 млрд руб. В 2023 г. чистая прибыль составила 55,5 млрд руб., а сумма выплаченных дивидендов по итогам года достигла 68,6 млрд руб. Сумму, превышающую чистую прибыль, компания выплачивала из нераспределенной прибыли прошлых лет.
За счет реструктуризации головная компания оператора АФК «Система» пытается решить проблему своего долга, говорит источник «Ведомостей», близкий к компании. По итогам первого полугодия 2024 г. долг «Системы» составил 1,2 трлн руб., следует из отчетности компании по МСФО. Фактически с 2020 г. размер долга АФК удвоился. В целях оптимизации также планируется разделить бизнесы МТС на операторский и неоператорский, рассказал бывший топ-менеджер сотовой компании.
«В период высоких ставок сложность представляет большой консолидированный долг холдинга [АФК "Система"], который достигает 1,2 трлн руб., а также закредитованная “дочка” “Сегежа”, которую необходимо поддерживать», – говорилось в аналитическом отчете «Альфа-Инвестиций», опубликованном 30 августа. По словам Суверова, реструктуризация МТС – логичный шаг со стороны АФК, так как финансовые результаты МТС напрямую влияют на финансовую стабильность «Системы».
Выручка АФК «Система» по МСФО за 9 месяцев 2024 г. выросла более чем на 20% в годовом выражении и превысила 888 млрд руб. Чистая прибыль АФК за этот период составила 1,8 млрд руб., капитальные вложения в различные отрасли экономики – 130,7 млрд руб.
Телекомоператор выступал как «дойная корова» для перераспределения полученной прибыли на другие бизнесы в портфеле проектов АФК «Система», в которых владелец видит большую перспективу, нежели в телекоме, например, в таких, как Ozon, считает аналитик «Финама» Леонид Делицын.
В то же время большой долг телекомов – это «мировой стандарт», подчеркивает Делицын. «Происходит это потому, что несмотря на любые финансовые показатели, банки продолжают давать кредиты, понимая, что без связи человек в современном обществе жить не может, – пояснил он. – Вне зависимости от результатов никто никогда не захочет банкротить телекомы, поскольку это вопрос и национальной безопасности», – говорит он.
Николаев приходил на пост президента МТС как «руководитель быстрого развития» и вывода на биржу дочерних компаний (ИТ-структур, башенных компаний, e-commerce и проч.), поскольку фондовый рынок оценивает их намного дороже основного телекомбизнеса, напомнил Делицын. В будущем IPO с учетом обстановки на фондовом рынке сделать будет затруднительно, поэтому скорее всего стоит ждать пересмотра дивидендной политики МТС, считает он. Но, если компания решит вовсе отказаться от выплат, то это нанесет «катастрофический удар по ее стоимости», резюмировал аналитик.