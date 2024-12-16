Вячеслава Николаева на посту президента МТС может сменить Инесса Галактионова

О том, что Николаев покинет свой пост, сообщили «Ведомостям» два источника в федеральных операторах связи и подтвердил источник в крупной инвестиционной компании. Первым об уходе топ-менеджера сообщило издание Frank Media со ссылкой на источники. Один из собеседников издания уточнил, что точная дата его ухода не ясна, но решение о смене главы компании может быть обнародовано до конца этой недели. При этом, как пишет Frank Media Николаев может занять позицию председателя совета директоров МТС и продолжит управлять реструктуризацией экосистемы.