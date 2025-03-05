МТС сократит капзатраты на 10-15%После щедрых инвестиций в 2024 году оператор закрывает неэффективные направления и отказывается от новых сделок
Группа МТС сократит инвестиции (CAPEX) в 2025 г. на 10-15% по сравнению с 2024 г. В прошлом году вложения группы, напротив, выросли в годовом выражении на 30% до 132,4 млрд руб. О снижении CAPEX топ-менеджмент МТС объявил 5 марта 2025 г. на звонке с инвесторами, посвященном подведению финансовых результатов за IV квартал и весь 2024 г. Таким образом группа пытается снизить влияние высоких процентных ставок и сдержать рост долговой нагрузки.
«В I квартале 2025 г. мы ограничили инвестиции в ряд проектов, уже предприняли шаги по повышению финансовой дисциплины отдельных бизнесов и оптимизируем расходы компаний», – сообщила на звонке генеральный директор МТС Инесса Галактионова. Топ-менеджер напомнила, что этот шаг группа предприняла для оптимизации затрат, предусматривающей сокращение долговой нагрузки и воздержание от дорогостоящих сделок M&A в течение ближайшего года в условиях жесткой денежно-кредитной политики (ключевая ставка ЦБ составляет 21%. – «Ведомости»).
Топ-менеджмент МТС проанализировал инвестиционный портфель и составил список приоритетов и возможных переносов вложений на более поздний период, заявил вице-президент по финансам МТС Алексей Катунин. По его словам, принято решение снизить инвестиционную нагрузку в 2025 г. на 10-15%. Рост инвестиций в 2024 г. он объяснил, в том числе, вложениями в крупные инвестиционные проекты в телекоме и других направлениях. В декабре 2024 г. МТС первой из сотовых операторов запустила в эксплуатацию на своей сети 200 отечественных базовых станций связи стандарта LTE собственного производства в 37 регионах России, писали «Ведомости». В 2025 г. оператор планирует ввод еще 1000 базовых станций.
На дне инвестора в декабре 2024 г. МТС объявила о трансформации в холдинговую структуру с отдельными юрлицами по направлениям бизнеса, писали «Ведомости». Холдинговая структура состоит из двух частей: телекомбизнеса и «нетелекомбизнеса», формирующего экосистему МТС. К «нетелекому» относятся ИТ-бизнесы группы (MTS Digital, MTS AI, MTS Big Data и CloudMTS, которые объединили под вывеской MTS Web Services), финтех-активы («МТС банк»), медиаактивы (онлайн-кинотеатр Kion, платное ТВ, стриминговый сервис «МТС музыка» и электронная библиотека «Строки»), рекламный бизнес (МТС Adtech), а также кикшеринговый сервис «МТС Юрент».
В телекомбизнес, помимо традиционной сотовой и фиксированной связи, вошла розница оператора. Количество пользователей экосистемы МТС в IV квартале 2024 г. по сравнению с аналогичным периодом годом ранее выросло на 16% до 17,5 млн клиентов, мобильная абонентская база увеличилась на 1,6% до 82,4 млн клиентов.
Тогда же, в декабре 2024 г., топ-менеджмент МТС объявил о том, что прекращает развитие неэффективных бизнес-направлений, таких как «МТС авто» и «МТС умный дом». Группа объяснила это тем, что в этих направлениях «маржа и потенциал роста не соответствуют стратегии группы». МТС рассматривала продажу части «МТС авто» и закрытие остальных бизнесов, не показавших своей эффективности, а также не исключала объединения МТС Travel с другими игроками в виде совместного предприятия, поскольку самим «бизнес тянуть нерационально».
Капзатраты МТС в 2024 г. в размере 132,4 млрд руб. составили 19% от выручки, которая увеличилась на 16,1% и достигла 703,7 млрд руб. Прибыль группы по МСФО упала на 10,1% до 49 млрд руб. Чистый долг МТС без учета обязательств по аренде на 31 декабря 2024 г. составил 477,1 млрд руб., увеличившись год к году на 8,2%. За 2024 год свободный денежный поток (FCF) вырос лишь на 1,4% до 35,3 млрд руб.: показатель оказался под давлением на фоне капзатрат, приобретения компаний и низкого операционного денежного потока из-за более высоких процентных расходов.
Дивидендная политика МТС предполагает выплату не менее 35 руб. на акцию за 2024 г., и МТС подтвердила, что будет ее придерживаться. За 2023 г. группа платила такие же дивиденды: 35 руб. на акцию, общий размер – 68,6 млрд руб.
Ключевым акционером МТС является АФК «Система» с 42,09% акций. Около 50% акций – freefloat, остальные доли – казначейские и квазиказначейские пакеты на балансе МТС и ее структур. Например, 1,93% акций принадлежит самой МТС, 0,27% – у ПАО «МГТС», 5,56% – у ООО «Экосистема МТС», 0,12% – у ООО «Бастион».
Группа также сообщила, что рассматривает IPO МТС Adtech и «МТС Юрент» в 2025 г., но сроки будут зависеть от траектории процентных ставок и настроений на рынке капитала.
Во всем виноваты ставки
Сокращение капзатрат на 10-15% после роста на 30% в 2024 г. относительно 2023 г. не выглядит критичным для бизнеса и является «логичным ответом на вызовы операционной среды», оценивает старший аналитик «БКС мир инвестиций» Мария Суханова. Высокие процентные ставки давят на чистую прибыль и денежный поток компании, пояснила она. Именно поэтому снижение инвестиций позволит компании сохранить финансовую устойчивость, считает аналитик компании «Эйлер аналитические технологии» Владимир Беспалов. Отказ от инвестиций упростит обслуживание большого долга, согласен директор по инвестициям «Ренессанс капитала» Игорь Даниленко.
В процентах от выручки CAPEX в 2025 г. должен сократиться значительно и относительно исторических показателей окажется на довольно низком уровне, замечает аналитик инвесткомпании «Велес капитал» Артем Михайлин. В то же время, по его словам, в абсолютном размере CAPEX даже при снижении на 15% год к году останется близок к уровням 2021-2022 гг. (в 2021 г. CAPEX МТС составлял 111 млрд руб., а в 2022 г. – 111,2 млрд руб. – «Ведомости»), что вряд ли приведет к каким-то видимым эффектам с точки зрения развития группы.
На сокращение инвестиций повлияет закрытие направлений «МТС Авто», МТС Travel и «МТС Умный дом», о котором компания объявила в конце 2024 г., напоминает Беспалов. Среди причин он назвал конкуренцию, необходимость существенных инвестиций в условиях дорогого финансирования, а также приоритизацию других проектов, которые, по мнению компании, могут обеспечить более высокую доходность инвестиций в долгосрочной перспективе. Путешествия – высококонкурентная и убыточная сфера, и у конкурентов, например, у «Яндекса», больше денег, чтобы субсидировать это направление, говорит Даниленко.
Сохранятся, скорее всего, инвестиции в наиболее успешные направления, которые демонстрируют быстрый рост и устойчивое развитие, такие, как облачные сервисы (MTS Web Services), рекламные технологии (MTS Adtech), кикшеринг («МТС Юрент»), полагает Михайлин. Компания может пересмотреть периоды инвестиций, сдвинув траты на следующие периоды, но вряд ли заметно сократит объемы вложений, полагает он. Также группа продолжит максимально поддерживать работоспособность и развитие основного телекоммуникационного бизнеса, подчеркивает аналитик. Тогда как возможные IPO MTS Adtech и «МТС Юрент» могут помочь группе снизить долговую нагрузку и высвободить часть денежного потока для осуществления выплат акционерам, считает ведущий аналитик Т-банка Ляйсян Седова.
По мнению Сухановой, сокращение капзатрат временное и МТС вновь увеличит их, как только процентные ставки снизятся до уровней, близких к историческим. Напротив, по мнению Беспалова, вопрос снижения инвестиций так или иначе до снижения процентных ставок будет стоять и перед другими телекомоператорами, а также перед компаниями, у которых большой долг и высокие инвестиционные потребности.
Например, «Ростелеком» в 2025 г. также ожидает оптимизации инвестиционной программы до 17-18% выручки после роста CAPEX в 2024 г., когда компания компенсировала «технологический долг» предыдущих двух лет и падение FCF до отрицательных значений, напоминает Седова. Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский на демодне «Мобильная и фиксированная связь» в Петербурге в ноябре 2024 г. говорил и о более радикальном сокращении инвестпрограмм в целом по телекомотрасли – как минимум в два раза у каждой из компаний на 2025 г.