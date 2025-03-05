МТС сократит капзатраты на 10-15%

В процентах от выручки CAPEX в 2025 г. должен сократиться значительно и относительно исторических показателей окажется на довольно низком уровне, замечает аналитик инвесткомпании «Велес капитал» Артем Михайлин. В то же время, по его словам, в абсолютном размере CAPEX даже при снижении на 15% год к году останется близок к уровням 2021-2022 гг. (в 2021 г. CAPEX МТС составлял 111 млрд руб., а в 2022 г. – 111,2 млрд руб. – «Ведомости»), что вряд ли приведет к каким-то видимым эффектам с точки зрения развития группы.