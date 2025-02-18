МТС оптимизирует затраты на принадлежащий ему аналог YouTube

МТС оптимизирует затраты на принадлежащий ему аналог YouTubeС начала года платформу Nuum покинули порядка 80% сотрудников, утверждают источники «Ведомостей»
Стратегия развития видеоплатформы Nuum сейчас пересматривается, а ее структура – оптимизируется, рассказали «Ведомостям» источник в МТС, два бывших сотрудника платформы и собеседник в конкурирующей компании. С начала 2025 г. команду площадки покинули около 250 человек, что составляет 70–80% ее кадрового состава, уволившиеся – это преимущественно сотрудники отделов маркетинга и контента, знает один из экс-сотрудников. Ушли и руководители указанных направлений, добавил еще один собеседник.
Все эти сотрудники видеоплатформы были уволены по соглашению сторон, уточнил экс-сотрудник Nuum. Размер выходного пособия он не раскрыл. В ближайшее время, как утверждают два собеседника «Ведомостей», Nuum, вероятнее всего, покинет и руководитель платформы – Наталья Братчикова. Сама Братчикова от комментариев отказалась.