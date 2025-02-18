МТС оптимизирует затраты на принадлежащий ему аналог YouTube

Стратегия развития видеоплатформы Nuum сейчас пересматривается, а ее структура – оптимизируется, рассказали «Ведомостям» источник в МТС, два бывших сотрудника платформы и собеседник в конкурирующей компании. С начала 2025 г. команду площадки покинули около 250 человек, что составляет 70–80% ее кадрового состава, уволившиеся – это преимущественно сотрудники отделов маркетинга и контента, знает один из экс-сотрудников. Ушли и руководители указанных направлений, добавил еще один собеседник.