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МТС оптимизирует затраты на принадлежащий ему аналог YouTube

С начала года платформу Nuum покинули порядка 80% сотрудников, утверждают источники «Ведомостей»
Дмитрий Игнатьев
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Стратегия развития видеоплатформы Nuum сейчас пересматривается, а ее структура – оптимизируется, рассказали «Ведомостям» источник в МТС, два бывших сотрудника платформы и собеседник в конкурирующей компании. С начала 2025 г. команду площадки покинули около 250 человек, что составляет 70–80% ее кадрового состава, уволившиеся – это преимущественно сотрудники отделов маркетинга и контента, знает один из экс-сотрудников. Ушли и руководители указанных направлений, добавил еще один собеседник.

Все эти сотрудники видеоплатформы были уволены по соглашению сторон, уточнил экс-сотрудник Nuum. Размер выходного пособия он не раскрыл. В ближайшее время, как утверждают два собеседника «Ведомостей», Nuum, вероятнее всего, покинет и руководитель платформы – Наталья Братчикова. Сама Братчикова от комментариев отказалась.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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