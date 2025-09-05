Путин поручил обеспечить технологическое развитие Дальнего Востока

Путин поручил обеспечить технологическое развитие Дальнего ВостокаВ программы войдут беспилотники, технопарки и венчурные фонды
Президент России Владимир Путин поручил правительству до конца 2025 г. подготовить и утвердить программы обеспечения технологического лидерства применительно к Дальнему Востоку и Арктике, а также распространить экспериментальный правовой режим (ЭПР) в части беспилотных систем на все дальневосточные регионы. Такую задачу он поставил 5 сентября в ходе своего выступления на ВЭФ-2025.
«Для технологического рывка необходим действительно смелый подход к регуляторике, к правовым рамкам работы бизнеса, – заявил президент. – Они должны давать «зеленый свет» новациям, стимулировать разработку прорывных решений и их внедрение – сначала в опытное, затем и в серийное производство, а также в социальную сферу и повседневную жизнь. На Сахалине уже действует экспериментальный правовой режим, который позволяет ускоренными темпами обкатывать беспилотные технологии. Прошу правительство создать условия для их широкого применения на сельскохозяйственных угодьях, в сфере охраны природы и природопользования, на производственных и логистических площадках».
Путин отметил, что в этих регионах нет препятствий для развития технологий беспилотной авиации. «Здесь нет тех угроз, которые могут складываться в густонаселенных районах страны, да и сама жизнь требует применения таких технологий, – подчеркнул он. – Допустим, лесные пожары у нас возникают на расстояниях в сотни километров от центров, откуда можно оперативно реагировать на их возникновение. Именно там беспилотные системы наиболее уместны». Такие решения востребованы не только на Сахалине, но и в других регионах Дальнего Востока – в том числе в Амурской области, Забайкальском крае, на Чукотке, подчеркнул Путин.
Распространение ЭПР на весь Дальний Восток существенно раскроет потенциал применения технологий, ускорит развитие экономики региона, сообщил «Ведомостям» первый заместитель министра экономического развития Максим Колесников. По его словам, поручение президента «позволит реализовать весь комплекс возможностей использования авиационных беспилотных систем на территории всех 11 регионов Дальнего Востока».
В рамках действующих 17 экспериментов проходит апробация всего спектра применения беспилотников в различных отраслях экономики, отметил Колесников. Кроме того, продолжил он, готовятся к запуску эксперименты по мониторингу Северного морского пути с использованием беспилотных авиасистем (БАС) с целью детальной ледовой разведки и по добыче полезных ископаемых с использованием беспилотных самосвалов на Чукотке, а также расширение уже действующего ЭПР по использованию БАС на территории Сахалинской области и Еврейской АО.
Летать на Дальнем Востоке «нужно и можно уже сейчас», отметил генеральный директор АО «Глонасс» Алексей Райкевич. Территория Дальнего Востока идеальна для использования БАС, так как там не везде развита дорожная сеть и прочая транспортная инфраструктура, и ее строительство обходится зачастую достаточно дорого, согласен генеральный директор компании «Флай Дрон» Никита Данилов. В дальневосточных регионах имеются удаленные в транспортном отношении районы, в которые порой требуется оперативная доставка медикаментов и других важных грузов, и делать это при помощи воздушных беспилотников будет экономически оправданным, считает он.
Также на Дальнем Востоке будут востребованы аппараты для аэрофотосъемки, чтобы можно было раньше и быстрее обнаружить очаги пожаров, искать людей, контролировать популяцию животных, в том числе краснокнижных, и пресекать браконьерство, добавляет ведущий инженер Центра НТИ «Цифровое материаловедение: новые материалы и вещества» МГТУ им. Н.Э. Баумана Андрей Новиков. Доставка грузов тоже может отрабатываться, потому что территории огромные, и в сельском хозяйстве БАС сегодня становятся незаменимыми – от контроля скота до выборочной обработки посевов. К тому же на Дальнем Востоке существенно меньше угроз и ограничений, которые сегодня действуют в европейской части России, подчеркивает он.
Технопарки для регионов
Путин пообещал, что для разработки и освоения технологий, для налаживания современных производств к 2030 г. в России будет открыто не менее ста промышленных бизнес- и технопарков с необходимыми площадками и коммуникациями. Не менее десяти таких парков предстоит создать на Дальнем Востоке и в арктических регионах страны, акцентировал внимание он.
С учетом северного контекста, где дороже строительство, материалы, прокладка коммуникаций, объем инвестиций в каждый технопарк составит от 5 млрд до 10 млрд руб., предположил основатель аналитической компании Dsight Арсений Даббах. Для технопарка необходима территория от 100 га, 50 000-100 000 кв. м будет приходиться на производственные и офисные помещения. По подсчетам начальника аналитического отдела инвесткомпании «Риком-Траст» Олега Абелева, на создание каркаса для одного технопарка понадобится минимум от 3 млрд до 7 млрд руб., а с комплексным оснащением сумма увеличится до 15-20 млрд руб. Совокупно на все 10 технопарков понадобится не менее 250 млрд руб., оценивает партнер NF Group Марина Малахатько.
На сегодняшний день большая часть компаний в данных регионах пользуется, как правило, устаревшими помещениями, построенными более 20 лет назад, замечает руководитель департамента исследований и аналитики IBC Real Estate Екатерина Ногай. Скорее всего, частный бизнес будет неохотно инвестировать в дорогую инфраструктуру, поэтому потребуется стимулирование частных инвестиций, предполагает Абелев.
Вероятно, в строительстве промышленных бизнес- и технопарков будут участвовать страны восточного региона вместе с местными партнерами, предположил старший венчурный юрист ASB Consulting Group Алексей Волохов. Подобные проекты уже успешно реализованы, например, белорусский технопарк «Великий Камень», совместно созданный Белоруссией и Китаем. Также среди интересантов могут быть собственники промышленной недвижимости и складов (PNK Group, Wildberries, Ozon, X5), транспортные портовые компании (РЖД, ФГК, Fesco, «Глобал портс»), энергетика («Русгидро», «Интер РАО», «Роснефть»), производители оборудования для энергопроектов (СУЭК, «Колмар», «Алроса», «Сибур») и т. д., перечислил Даббах.
Промышленные парки и технопарки нужны прежде всего для развития перерабатывающих производств, особенно малых и средних, которым не под силу обеспечить себе необходимую транспортно-логистическую, энергетическую, коммунальную и иную инфраструктуру, говорит заместитель начальника отдела аналитических исследований Института комплексных стратегических исследований Вера Кононова. При этом крайне важно, чтобы новые промпарки и технопарки создавались не в столичных городах, а, наоборот, в удаленных от них населенных пунктах, где есть потенциал развития обрабатывающих производств, но дефицит инфраструктуры не позволяет им развиваться самостоятельно, подчеркнула она. Это позволит им включиться в производственные цепочки – как внутри страны, так и международные.
Венчур поделится опытом
Отдельно президент коснулся вопроса финансирования инновационных идей и новых технологических проектов. «Здесь важны усилия не только государства, но прежде всего частных инвесторов, привлечение венчурного капитала, – заявил он. – Хорошим примером стал фонд «Восход», который уже поддержал около сорока компаний в области робототехники, медицины, космических технологий. Прошу коллег из правительства внимательно изучить опыт этого фонда и помочь в масштабировании его работы на проектах технологического лидерства России».
Якорным инвестором фонда «Восход» выступает холдинг «Интеррос» Владимира Потанина. Общий объем средств под управлением фонда – 18 млрд руб., а среди проектов в том числе – инвестиции в разработчика инвазивных нейроимплантов Elvis и неинвазивных технологий Neiry, разработчика беспилотных технологий Cognitive Pilot и производителя алмазных пластин для микроэлектроники New Diamond Technology, писали «Ведомости».
Всего с 2022 г. фонд инвестировал в 40 проектов на сумму около 7 млрд руб., добавил управляющий партнер фонда «Восход» Руслан Саркисов. В интервью «Ведомостям» генеральный директор «Интерроса» Сергей Батехин уточнял, что «Восход» также запускает совместные инициативы с другими инвестиционными структурами, например научно-технический IT-фонд и совместный фонд «Восхода», Альфа-банка и Т-банка для подготовки компаний к IPO.
В условиях, когда у нас нет возможности конкурировать в экономике масштаба, нам нужно «перевернуть доску», говорит Саркисов. Единственным вариантом для этого являются инвестиции в наукоемкие, техноемкие проекты, которые позволят достичь задач технологического лидерства, но только вместе с однонаправленными усилиями государства, полагает он. Для реализации таких проектов нужны кооперация, координация и концентрация усилий институтов развития, финансовых институтов и частного капитала, в том числе венчурного, добавил Саркисов.
Рынок венчурных инвестиций в России сейчас составляет всего лишь 0,01% от ВВП, в Европе – 0,1%, а в США – 0,6%, привел пример он. По данным Dsight, объем всех венчурных инвестиций в России за 2024 г. составил $177 млн, или около 16,4 млрд руб.
Для развития критически важных технологий нужны венчурные фонды с очень высокой степенью толерантности к рискам, говорит аналитик «Финама» Леонид Делицын. Таким фондам, в свою очередь, трудно возникнуть независимо или на основе только среднего бизнеса, но достаточно просто на основе крупного холдинга, примером чего и является «Восход», добавил он. Такие фонды из-за поддержки крупного бизнеса могут позволить себе инвестировать в высокорисковые проекты, необходимые для развития технологий, и именно их количество нужно увеличивать, объяснил он.