Путин поручил обеспечить технологическое развитие Дальнего Востока

Путин отметил, что в этих регионах нет препятствий для развития технологий беспилотной авиации. «Здесь нет тех угроз, которые могут складываться в густонаселенных районах страны, да и сама жизнь требует применения таких технологий, – подчеркнул он. – Допустим, лесные пожары у нас возникают на расстояниях в сотни километров от центров, откуда можно оперативно реагировать на их возникновение. Именно там беспилотные системы наиболее уместны». Такие решения востребованы не только на Сахалине, но и в других регионах Дальнего Востока – в том числе в Амурской области, Забайкальском крае, на Чукотке, подчеркнул Путин.