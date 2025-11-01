«Сказали, я буду дураком, если уйду в Apple»: как Тим Кук заменил Стива Джобса

«Сказали, я буду дураком, если уйду в Apple»: как Тим Кук заменил Стива ДжобсаГендиректору «яблочной» корпорации – 65
1 ноября 1960 г. родился генеральный директор Apple Тим Кук. Он возглавляет корпорацию с 2011 г., то есть уже дольше, чем ее создатель Стив Джобс. Под руководством Кука не появилось нового гаджета, который бы изменил правила игры в отрасли, зато «яблочная» компания стала одной из самых дорогих в мире.
От разносчика до бизнес-менеджера
Кук родился в американском городе Мобиле (штат Алабама). Его отец трудился на верфи, а мать была аптекарем. Уже в 12 лет он начал зарабатывать на жизнь: вставал в три часа ночи, чтобы развозить газеты.
Кук стал первым в своей семье, кто поступил в колледж. Затем он отправился учиться на инженера в Университет Оберн, где впервые увидел компьютер Apple II, выпущенный в 1977 г. Позже управленец признавался, что буквально влюбился в эту машину. Кук неоднократно подчеркивал, что в школах нужно преподавать программирование. Исключая его из учебного плана, взрослые оказывают детям медвежью услугу, говорил глава Apple.
Будучи студентом последнего курса, Кук создал программу для управления светофорами, которую взяли на вооружение городские власти. Примерно в это же время он продемонстрировал деловые качества, став бизнес-менеджером вузовского ежегодника. Отвечая за поиск рекламы, будущий глава Apple собрал рекордное количество платных объявлений. А когда ему доверили дистрибуцию, выпустил рекордный тираж.
Получив диплом бакалавра, Кук написал план жизни на 25 лет вперед. «Первый год-два все шло довольно точно по написанному. А потом план перестал стоить бумаги, на которой написан», – рассказывал управленец The Wall Street Journal. Одним из главных недостатков списка стало то, что в нем не было ни строчки про необходимость следовать интуиции. А только благодаря ей Кук очутился в Apple.
После окончания вуза в 1982 г. Кук устроился в IBM, став участником недавно запущенного перспективного проекта – производства персональных компьютеров. Вскоре он занял первое место во внутреннем списке сотрудников с высоким потенциалом (HiPo) и за 12 лет дослужился до поста директора по поставкам в Северной Америке.
Ключевым навыком, который Кук приобрел в IBM и который ему очень пригодился в будущем в Apple, стала управленческая стратегия Just in Time (с англ. – «Точно в срок») – на складах хранится минимальное количество готовой продукции и компонентов для ее производства. В Apple этот процесс впоследствии был доведен до совершенства. Например, когда Intel выпускала новый процессор, Apple практически сразу выводила продукты с ним на рынок. В отличие от конкурентов, компания не ждала, когда распродадут запасы устаревших моделей.
В 1994 г. Кук получил предложение, от которого не смог отказаться. Компания Intelligent Electronics наняла его на должность операционного директора с зарплатой в $250 000 (плюс бонусы и опцион). Однако деньги не дались ему легко. В Intelligent Electronics Кук столкнулся с серьезными проблемами со здоровьем: врачи диагностировали у него рассеянный склероз. Позже, правда, выяснилось, что диагноз был ошибочным, а причина недомогания – крайнее истощение организма из-за работы. Этот случай повлиял на мировоззрение Кука: он стал уделять много внимания благотворительности.
В 1997 г. Кук провел успешную сделку по поглощению Intelligent Electronics компанией General Electric. После этого он занял должность вице-президента в Compaq. Вероятно, в этой компании его ждала бы блестящая карьера, однако уже через полгода Кук решил ее покинуть, поскольку познакомился со Стивом Джобсом.
Гений пустого склада
Кук организовал личную встречу с Джобсом из любопытства. Он хотел получше узнать человека, который так много значил для технологической отрасли. А в итоге Джобс увлек его своими визионерскими речами и убедил перейти к нему на работу. Compaq была солидной крупной компанией, а Apple, казалось, полным ходом шла к банкротству. В 1995 г. ее выручка составляла $11 млрд, но к моменту, когда Кук разговаривал с Джобсом в 1998-м, она упала до $6 млрд.
«Любые рациональные рассуждения оканчивались тем, что не надо менять компанию, – вспоминал Кук. – Один из гендиректоров, с которыми я консультировался, сказал мне прямо: я буду дураком, если уйду работать из Compaq в Apple». Но это был тот случай, когда рациональный Кук положился не на разум, а на интуицию. Хотя финансово тоже не прогадал. Apple предложила ему бонус в $500 000, зарплату в $400 000 и опцион. Сейчас состояние Кука оценивается в $2,6 млрд.
Для многих выбор Кука в качестве преемника Джобса стал неожиданностью. Он многое делал для Apple, но широкой публике этого видно не было. В интервью журналу Businessweek Джобс говорил: «После прихода Тима мы практически изобрели заново логистику». Сам Кук в беседе с журналом Wired в шутку назвал себя «Атиллой складов». Сразу после своего назначения он сосредоточился на внедрении стратегии Just in Time, которая привела к сокращению рабочих мест, главным образом – среди сотрудников складов и заводов Apple.
К октябрю 1998 г., через полгода после прихода в Apple, Кук сократил складские запасы компании с необходимых для 30 дней работы до шести. В 1999 г. они составляли уже два дня. При этом система поставок была выстроена так, что минимальные запасы не приводили к остановке производства из-за нехватки комплектующих.
Затем Кук сосредоточился на работе с дистрибуторами. Он убедил Джобса принять план постепенного закрытия собственных производств и перейти на использование независимых поставщиков. Надо признать, что Кук не был первопроходцем. Еще в 1996 г. Apple продала завод в Колорадо, а в 1999 г., уже при Куке, сократила производство в Ирландии. В 2004 г. была закрыта последняя американская сборочная линии в Калифорнии, и рабочие места переместились в Азию.
Еще работая в Compaq, Кук познакомился с основателем компании Foxconn Терри Гоу. В 2000 г. тому достался контракт на сборку компьютеров iMac. Переход на новую модель поставок был планомерным. Например, только в 2005 г. Apple отказалась от собственных процессоров PowerPC и начала заказывать их у Intel. Правда, со временем пришлось дать задний ход и под давлением американских властей открыть сборочные линии в США.
Кук сократил до минимума количество контрагентов и сосредоточился на том, чтобы выстроить отношения с ними и наладить их бизнес-процессы. «Если контрагент не выполнял то, что обещал, ему проводилось прямо-таки проктологическое исследование, – вспоминал коллега Кука. – Наблюдать за этим было и смешно, и неприятно».
Сотрудники Apple постоянно ездили в Китай. Но это были не официальные визиты топ-менеджеров, как у многих конкурентов, а поездки обычных инженеров, которые занимались доработкой производственных линий поставщиков и искали слабые места в их работе.
Кук внедрил и другие новшества. Например, в 1998 г. он авансом забронировал логистику, включая авиаперевозки на $100 млн. Это был риск: бронь делалась под транспортировку нового iMac G3. Окажись он непопулярным, деньги были бы потрачены зря. Но модель «выстрелила», а Apple смогла без задержек доставлять ее покупателям.
Заменить незаменимого
Через пять лет у Кука появился шанс доказать, что он способен заменить самого Джобса во главе компании. В 2004 г. он подменил основателя Apple, пока тому делали операцию по удалению опухоли поджелудочной железы. В 2009 г. Джобсу снова понадобилось лечение. Сначала официально было объявлено, что он страдает от гормонального дисбаланса, но в итоге выяснилось, что ему трансплантировали печень. И вновь бразды правления взял на себя Кук.
Когда наступил январь 2011 г. и Джобсу снова понадобилось лечение, ответ на вопрос о преемнике был очевиден. 24 августа 2011 г. Джобс объявил, что Кук становится гендиректором без приставки «исполняющий обязанности». А уже в октябре основатель Apple ушел из жизни.
Кука в шутку называли «андроидом»: он полная противоположность импульсивному и резком Джобсу, который вел себя как рок-звезда, писала Financial Times. Там, где Джобс доминировал, Кук не торопится и приглашает других высказаться. Там, где Джобс брал напором и энтузиазмом, Кук достигает результата терпением и методичностью. Там, где Джобс начинал кричать, Кук просто смотрит на в собеседника тяжелым взглядом.
«Он не слишком эмоциональный парень, но люди всегда в курсе, когда он ими недоволен», – признаются подчиненные Кука. Он не привык повышать голос и старается быть дипломатичным. При этом гендиректор Apple не менее требователен, чем Джобс. Под руководством совего основателя Apple была компанией, известной способностью создавать новаторские устройства вроде iPhone и iPad. При Куке она стала крупной многопрофильной корпорацией, которая выпускает фильмы, получающие номинацию на «Оскар». При нынешнем гендиректоре Apple поглотила более сотник компаний, включая производителя наушников Beats в 2014 г. ($3 млрд) и подразделение Intel по изготовлению модемов для смартфонов в 2019 г. ($1 млрд).
Чего Куку не удалось, так это сделать «следующую большую вещь», которая взорвет индустрию. Проект самоуправляемого автомобиля закрыт, очки виртуальной реальности не стали бестселлером, беспроводные наушники и умные часы действительно хороши, но явно не революционны. Кук сумел создать другое: экосистему услуг, которая приносит стабильный прогнозируемый доход. Компания стала меньше зависеть от продаж iPhone и другой техники, которые могут взлетать до небес, а могут и падать, отмечает CNN. В 2011 г. был запущен сервис iCloud, через год Apple Podcasts, а в 2015 г. – Apple Music. Доходы от услуг компания впервые раскрыла в 2015 г: около $20 млрд из выручки в $234 млрд. С тех пор Apple запустила еще больше сервисов, включая Apple Arcade, Apple TV+ и Apple Fitness+. В 2020 г. доля услуг уже составляла около 20% выручки. Сейчас она – вторая по величине статья доходов компании (24% от выручки в 2024 г.). На первом – продажа iPhone.
Пока Кук отмечает 65-летие, вовсю идут спекуляции, кто и когда придет ему на смену. Еще недавно бесспорным кандидатом считался операционный директор Джефф Уильямс, которого называли правой рукой Кука. Но в июле 62-летний Уильямс объявил, что уходит на пенсию. Выбор ограничен: многие топ-менеджеры не подходят в гендиректоры в силу возраста, через несколько лет им придется искать смену.
В этом октябре источники Bloomberg говорили, что Apple нашла кандидата помоложе: якобы полным ходом идет подготовка к передаче управления в руки главы департамента разработки оборудования 50-летнего Джона Тернуса. Куку было столько же, когда он возглавил компанию. Как отмечает Bloomberg, Тернус – технарь. После полутора десятка лет, когда Apple управлял менеджер, технарь у руля может оказаться как раз тем, что нужно компании.