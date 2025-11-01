«Сказали, я буду дураком, если уйду в Apple»: как Тим Кук заменил Стива Джобса

Чего Куку не удалось, так это сделать «следующую большую вещь», которая взорвет индустрию. Проект самоуправляемого автомобиля закрыт, очки виртуальной реальности не стали бестселлером, беспроводные наушники и умные часы действительно хороши, но явно не революционны. Кук сумел создать другое: экосистему услуг, которая приносит стабильный прогнозируемый доход. Компания стала меньше зависеть от продаж iPhone и другой техники, которые могут взлетать до небес, а могут и падать, отмечает CNN. В 2011 г. был запущен сервис iCloud, через год Apple Podcasts, а в 2015 г. – Apple Music. Доходы от услуг компания впервые раскрыла в 2015 г: около $20 млрд из выручки в $234 млрд. С тех пор Apple запустила еще больше сервисов, включая Apple Arcade, Apple TV+ и Apple Fitness+. В 2020 г. доля услуг уже составляла около 20% выручки. Сейчас она – вторая по величине статья доходов компании (24% от выручки в 2024 г.). На первом – продажа iPhone.