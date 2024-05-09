Bloomberg: в случае ухода Тима Кука Apple может возглавить Джон Тернус
В качестве преемника на должности CEO корпорации Apple рассматривается глава отдела разработки аппаратного обеспечения Джон Тернус, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Тим Кук возглавил Apple в 2011 г., сменив на этом посту Стива Джобса. Как обращает внимание Bloomberg, Кук проработал на должности главы Apple гораздо дольше, чем «среднестатистический CEO из списка Fortune 500», и в свои 63 года он старше многих своих коллег. При этом какого-либо явного преемника на данный момент у него нет, считает агентство. В ноябре же Кук говорил публично, что рассчитывает подготовить себе на смену несколько человек, чтобы совету директоров «было из кого выбирать».
Источники издания, знакомые с положением дел в Apple, рассказали, что в случае отставки Кука его почти наверняка сменит главный операционный директор компании Джефф Уильямс, который еще несколько лет назад стал главным кандидатом на роль следующего CEO Apple. Уильямс был назначен Куком на эту должность в 2015 г. (при Джобсе ее занимал сам Кук). В том же году Уильямс вывел на рынок первую крупную новинку «эпохи Кука» – Apple Watch. Но Уильямс, отмечает Bloomberg, всего на два года младше Кука, а потому шансы, что он станет CEO корпорации на долгий срок, низки.
Совету директоров Apple, вероятно, нужен руководитель, который, как Кук и Джобс, проработал бы на этом посту не менее десяти лет, подчеркивает издание.
По словам источников Bloombeg в Apple, наиболее вероятным преемником может стать Джон Тернус, руководитель отдела разработки аппаратного обеспечения, которому еще нет 50 лет. Тернуса хорошо знают в Apple, и он заслужил уважение Кука, Уильямса и других топ-менеджеров», – пишет издание.
«Тиму он [Тернус] очень нравится, потому что он умеет провести хорошую презентацию, у него очень мягкие манеры, он никогда не напишет в e-mail ничего противоречивого и он очень сдержан при принятии решений», – охарактеризовал его один из собеседников Bloomberg.
Издание указывает на то, что Apple все чаще делает Тернуса «лицом» своих новых продуктов. Он, например, «был в центре внимания» во время анонса новых iPad в мае, а в прошлом году он совершил поездку по Европе, где обсуждал инициативы компании в области охраны окружающей среды, которые являются сейчас ключевой областью деятельности Кука.
Главным же свидетельством роста влияния Тернуса в компании стало его 30-минутное декабрьское интервью в телеэфире, в котором он говорил, преимущественно, о чипах.
«Его показывали по утреннему телевидению, когда он говорил о чем-то, что даже не входит в его компетенции, и он выглядел как президент», – охарактеризовал интервью один из собеседников.
При этом некоторые собеседники Bloomberg допускают, что Кук останется на своем посту еще долгое время. «Если [Дональд] Трамп или [Джо] Байден могут быть президентами в 80 лет, Тим Кук может оставаться генеральным директором Apple еще много лет», – считает один из них.