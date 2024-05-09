Bloomberg: в случае ухода Тима Кука Apple может возглавить Джон Тернус

Источники издания, знакомые с положением дел в Apple, рассказали, что в случае отставки Кука его почти наверняка сменит главный операционный директор компании Джефф Уильямс, который еще несколько лет назад стал главным кандидатом на роль следующего CEO Apple. Уильямс был назначен Куком на эту должность в 2015 г. (при Джобсе ее занимал сам Кук). В том же году Уильямс вывел на рынок первую крупную новинку «эпохи Кука» – Apple Watch. Но Уильямс, отмечает Bloomberg, всего на два года младше Кука, а потому шансы, что он станет CEO корпорации на долгий срок, низки.