На устройства Apple при ремонте перестали ставить оригинальные комплектующие

В то же время в России продолжают работать авторизованные сервисные центры Apple. В Москве, по данным официального сайта Apple, функционируют шесть служб ремонта от производителя, убедился корреспондент «Ведомостей». Представитель одного из таких центров подтвердил «Ведомостям», что оригинальных комплектующих для техники Apple в России нет во всех АСЦ. IPhone 14 и 15 не обслуживаются в РФ, а оригинальные компоненты на предыдущие поколения смартфонов перестали поставлять в декабре 2023 г., добавил он. По его словам, до последнего времени на складах компании Apple были остатки комплектующих, на которые и меняли «внутренности» смартфонов.