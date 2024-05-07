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Apple представила новые iPad Pro и iPad Air

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Компания Apple Inc. представила новый iPad Pro, ориентированный на искусственный интеллект, и увеличенный iPad Air. Об этом сообщает Bloomberg.

iPad Pro обновлен впервые с 2018 г. Новая модель стала тоньше, оснащена более четким экраном Ultra Retina XDR с технологией OLED и более быстрым чипом M4, способным решать задачи искусственного интеллекта. Толщина нового 13-дюймового устройства составляет 5,1 мм, что, по словам Apple, делает его самым тонким продуктом Apple в истории. Чип M4, который пришел на смену M2 в iPad Pro, – последняя версия процессоров Apple. Центральный процессор на 50% быстрее, чем в текущем iPad Pro, а графический движок – в четыре раза.

Главное улучшение – это так называемый нейронный движок, который, как утверждают в компании, в 60 раз быстрее своего оригинального нейронного движка 2017 г. Это поможет iPad Pro справляться с задачами искусственного интеллекта на самом устройстве.

Новый iPad Air похож на предыдущую версию, но с большим размером экрана и процессором M2. Это обновление чипа M1, появившееся в 2022 г., по информации Apple, делает планшет на 50% быстрее. В новом iPad Air вдвое больше памяти – до 1 терабайта.

Apple планирует подробнее рассказать о своих планах в области искусственного интеллекта 10 июня в рамках Всемирной конференции разработчиков.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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