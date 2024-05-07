Apple представила новые iPad Pro и iPad Air

iPad Pro обновлен впервые с 2018 г. Новая модель стала тоньше, оснащена более четким экраном Ultra Retina XDR с технологией OLED и более быстрым чипом M4, способным решать задачи искусственного интеллекта. Толщина нового 13-дюймового устройства составляет 5,1 мм, что, по словам Apple, делает его самым тонким продуктом Apple в истории. Чип M4, который пришел на смену M2 в iPad Pro, – последняя версия процессоров Apple. Центральный процессор на 50% быстрее, чем в текущем iPad Pro, а графический движок – в четыре раза.