Apple представила новые iPad Pro и iPad Air
Компания Apple Inc. представила новый iPad Pro, ориентированный на искусственный интеллект, и увеличенный iPad Air. Об этом сообщает Bloomberg.
iPad Pro обновлен впервые с 2018 г. Новая модель стала тоньше, оснащена более четким экраном Ultra Retina XDR с технологией OLED и более быстрым чипом M4, способным решать задачи искусственного интеллекта. Толщина нового 13-дюймового устройства составляет 5,1 мм, что, по словам Apple, делает его самым тонким продуктом Apple в истории. Чип M4, который пришел на смену M2 в iPad Pro, – последняя версия процессоров Apple. Центральный процессор на 50% быстрее, чем в текущем iPad Pro, а графический движок – в четыре раза.
Главное улучшение – это так называемый нейронный движок, который, как утверждают в компании, в 60 раз быстрее своего оригинального нейронного движка 2017 г. Это поможет iPad Pro справляться с задачами искусственного интеллекта на самом устройстве.
Новый iPad Air похож на предыдущую версию, но с большим размером экрана и процессором M2. Это обновление чипа M1, появившееся в 2022 г., по информации Apple, делает планшет на 50% быстрее. В новом iPad Air вдвое больше памяти – до 1 терабайта.
Apple планирует подробнее рассказать о своих планах в области искусственного интеллекта 10 июня в рамках Всемирной конференции разработчиков.