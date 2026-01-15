До конца года основные федеральные трассы должны быть покрыты LTE-связью

До конца года основные федеральные трассы должны быть покрыты LTE-связьюТеперь администрации регионов должны помочь операторам решить проблемы с доступностью электричества
Для операторов определили планы по покрытию конкретных федеральных трасс сотовой связью LTE (4G). Об этом говорится в решении Госкомиссии по радиочастотам (ГКРЧ; межведомственный орган при Минцифры, который занимается распределением частот) от 25 декабря 2025 г.
В решении ГКРЧ конкретизируются процентные показатели. Так, до конца 2026 г. нужно покрыть связью LTE 99,9% автодорог М1, М3, М4, М9 (на территории Тверской области), А113, А120, А289, Р132 (на территории той же области), а до конца 2027 г. – 99,9% автодорог М7, М9, М10, М12 (на участке Москва – Тюмень), А107, Р22, Р132, Р217 и Р256.
Ранее для операторов действовало обязательство по покрытию федеральных автодорог сетью четвертого поколения в процентном соотношении – 80% к 8 сентября 2025 г. Но фактически цели пока не достигнуты. На заседании ГКРЧ 25 декабря 2025 г. представители крупнейших операторов мобильной связи заявили о том, что каждый из них обеспечил покрытием более 70% общей протяженности федеральных автодорог, рассказал «Ведомостям» представитель Минцифры.
Покрытие 99,9% федеральных автотрасс было одним из условий выдачи частот для LTE операторам сотовой большой четверки в 2011 г. и продления этих разрешений в 2021 г. Частоты LTE закреплены за операторами до 8 сентября 2031 г., уточнил «Ведомостям» источник, близкий к Минцифры, со ссылкой на решение ГКРЧ.
По условиям использования частот LTE операторы должны строить инфраструктуру связи вдоль дорог федерального значения, подтвердил представитель Минцифры. Согласно действующему плану операторы обязаны в 2026 г. подключить 80% федеральных трасс, а до 2031 г. – 99,9%, уточнил он. Нарушение условий решения ГКРЧ теоретически может стать основанием для непродления лицензии, пояснил представитель T2.
«Обязательства по реализации плана-графика покрытия дорог LTE и перечень трасс на 2026–2027 гг. действуют одновременно, – сказал представитель Минцифры. – Это сделано для того, чтобы операторы, достигая общего процента покрытия, последовательно покрывали конкретные трассы целиком. То есть за счет покрытия на 99,9% отдельных трасс достигается общий (интегральный) процент покрытия (80,0% в 2026 г. и 99,9% в 2031 г.)».
Наибольшая проблема для операторов при покрытии трасс связью LTE заключается в отсутствии на некоторых участках электричества, говорят операторы. Отсутствие энергетической инфраструктуры на отдельных участках федеральных автодорог делает невозможным строительство базовых станций (БС) в тех местах, которые дали бы наилучшее покрытие трассы связью, сообщил представитель T2. В результате приходится строить инфраструктуру, которая покрывает лишь часть проблемного участка. По его словам, реально покрыть связью 80–85% трасс, оставшаяся часть, вероятнее всего, будет недоступна из-за отсутствия электричества.
В тех местах, где нет энергетической инфраструктуры, обеспечить работу базовых станций невозможно, для чего нужен индивидуальный подход и содействие региональных властей в решении этой проблемы, признал представитель Минцифры. Поэтому перечень исключений остается, он продолжает пополняться по мере согласования губернаторами, заметил он. Кроме того, на конкретные трассы для покрытия в 2026–2027 гг. также распространяется это послабление, добавил собеседник.
Операторы связи работают совместно с Минцифры и Минэнерго над доступностью подключения к электросетям на указанных участках автодорог, сказал представитель МТС. Успешность полного покрытия трасс до конца этого года потребует тесного взаимодействия всех участников процесса: операторов, владельцев автодорог (Минтранс, Федеральное дорожное агентство, «Автодор» и др.), энергетических компаний и региональных властей, добавил представитель «Мегафона». И если Минцифры окажет поддержку в межведомственной координации, то достижение целевых показателей по покрытию LTE выглядит реалистичным, считает он.
ГКРЧ на декабрьском заседании также решила, что в специальной межведомственной рабочей группе будет прорабатываться вопрос подтверждения главами субъектов РФ планов по строительству энергетической инфраструктуры там, где ее нет, и техническому присоединению объектов связи к электросетям, заметил представитель Минцифры. Ряд регионов уже выразили готовность выделить средства на эти цели, подчеркнул собеседник.
Наиболее проблемные участки из перечня в решении ГКРЧ – на трассах Р132 и М9 на территории Тверской области, отметил представитель T2. Они включены в решение ГКРЧ с требованием покрыть до конца 2026 г. с учетом участия администрации субъекта в решении проблем с энергетикой. Соответственно, для создания 99,9% покрытия этих трасс в Тверской области потребуется напряженная работа со стороны как операторов, так и региона, обратил внимание он.
По данным аналитического агентства Telecom Daily, федеральные трассы на текущий момент покрыты сетями связи LTE менее чем на 80%. Лучше всего покрытие у платных трасс М11 и М12, на этих автодорогах показатели 99,9% достигнуты уже сейчас, говорит генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков. Вполне логично, что если государство обязывает операторов покрывать сетями связи дороги, то должно помочь с доступом к электричеству, подчеркивает он.
Обеспечить до 2031 г. покрытие 99,9% федеральных трасс сигналом LTE никогда не было реалистичной задачей из-за отсутствия энергетической инфраструктуры вдоль значительной части дорог, согласен независимый аналитик, автор Telegram-канала abloud62 Алексей Бойко. Частично в Минцифры это признали и несколько скорректировали требования, создав перечень из 187 исключений, для которых не применяются требования по покрытию сетями стандарта LTE (о появлении перечня ведомство сообщало 17 октября 2025 г. после очередного заседания ГКРЧ, но конкретный список участков автодорог не публиковался. – «Ведомости»).
В конце декабря 2025 г. был принят новый закон, обязывающий крупных операторов связи совместно использовать инфраструктуру на федеральных трассах и в малонаселенных пунктах с населением менее 1000 человек. Это нужно для того, чтобы обеспечить покрытие там, где работа одного оператора нерентабельна. Операторы, обслуживающие не менее двух третей регионов России, согласно закону будут обязаны предоставлять услуги связи на указанных территориях. Нововведения предполагают, что отдельному оператору не нужно будет устанавливать свою инфраструктуру, достаточно будет, чтобы это сделал один из них, после чего остальные смогут подключиться. Закон вступит в силу 1 сентября 2026 г. Конкретный перечень территорий для совместного использования средств связи утвердят Минцифры и Минтранс.
«Ведомости» направили запрос в Минэнерго.