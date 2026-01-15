До конца года основные федеральные трассы должны быть покрыты LTE-связью

В конце декабря 2025 г. был принят новый закон, обязывающий крупных операторов связи совместно использовать инфраструктуру на федеральных трассах и в малонаселенных пунктах с населением менее 1000 человек. Это нужно для того, чтобы обеспечить покрытие там, где работа одного оператора нерентабельна. Операторы, обслуживающие не менее двух третей регионов России, согласно закону будут обязаны предоставлять услуги связи на указанных территориях. Нововведения предполагают, что отдельному оператору не нужно будет устанавливать свою инфраструктуру, достаточно будет, чтобы это сделал один из них, после чего остальные смогут подключиться. Закон вступит в силу 1 сентября 2026 г. Конкретный перечень территорий для совместного использования средств связи утвердят Минцифры и Минтранс.