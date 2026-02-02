Закупки российских серверов и СХД в 2025 году выросли почти вдвое

Закупки российских серверов и СХД в 2025 году выросли почти вдвоеПо большей части это связано с удорожанием серверов и их комплектующих, говорят эксперты
Совокупный российский рынок серверов и систем хранения данных (СХД) за 2025 г. составил 280 млрд руб. с учетом НДС. При этом только на второе полугодие 2025 г. пришлось около 200 млрд руб. Такими данными с «Ведомостями» поделился представитель компании – производителя электроники Yadro (входит в «Икс холдинг»). За весь 2024 год, по данным производителя электроники Fplus, общий объем российского рынка серверного оборудования составил 155 млрд руб.
Наибольшая часть рынка – около 55–60% от суммы – пришлась на госзакупки по № 44-ФЗ и 223-ФЗ, уточнил представитель Yadro. Первый закон регламентирует контрактную систему в сфере закупок для госнужд, второй – закупки отдельных юрлиц, включая компании с госучастием и субъекты естественных монополий. Серверное оборудование и СХД используются в госинформсистемах, банках, критически важных объектах инфраструктуры, дата-центрах и т. д. – везде, где необходима обработка и хранение больших массивов данных, в том числе в сфере применения и разработки искусственного интеллекта.