Закупки российских серверов и СХД в 2025 году выросли почти вдвое

Наибольшая часть рынка – около 55–60% от суммы – пришлась на госзакупки по № 44-ФЗ и 223-ФЗ, уточнил представитель Yadro. Первый закон регламентирует контрактную систему в сфере закупок для госнужд, второй – закупки отдельных юрлиц, включая компании с госучастием и субъекты естественных монополий. Серверное оборудование и СХД используются в госинформсистемах, банках, критически важных объектах инфраструктуры, дата-центрах и т. д. – везде, где необходима обработка и хранение больших массивов данных, в том числе в сфере применения и разработки искусственного интеллекта.