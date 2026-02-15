Передовики планшетостроения

Передовики планшетостроенияApple готовится выпустить новый iPad
Apple в ближайшее время может анонсировать обновленный планшет iPad Air, сообщил Bloomberg. Внешних изменений не произойдет, зато гаджет получит внутренний апгрейд: процессор M4, чипы связи N1 и C1X, которые обеспечивают поддержку Wi-Fi 7 и Bluetooth 6, а также новый 5G-модем. «Ведомости» вспоминают, как Apple сумела выйти на рынок планшетов и задать стандарт для всей отрасли..
Воображаемый планшет
Первый планшет Apple был полностью виртуальным. В 1987 г. компания сняла фильм о будущих технологиях, где продемонстрировала устройство под названием Knowledge Navigator – оно раскрывалось как книга и превращалось в подобие планшета. Управлялся Knowledge Navigator голосом и касанием пальца по экрану. Он мог получать доступ к различным базам данных, обрабатывать информацию и выдавать результат, совершать видеозвонки, строить трехмерные модели… А еще у него был умный голосовой помощник. Так совпало, что действие действие картины разворачивалось в 2011 г. – и именно тогда в реальности Apple запустила Siri.
Стив Джобс официально не имел отношения к фильму, но идея, похоже, была все же его. Еще в 1983 г. в Центре инноваций в дизайне он рассказывал слушателям: «Мы собираемся поместить невероятно продвинутый компьютер в книгу, которую вы сможете носить с собой. Нужно будет 20 минут, чтобы научиться ей пользоваться. И мы хотим сделать ее в этом десятилетии». Джобс ошибся в сроках, да и не было в те годы необходимых для создания такого устройства технологий, признавал он позже. Передовые идеи того времени Apple реализовала в компьютере Lisa размером с небольшой чемодан.
Затем Джобсу стало не до Knowledge Navigator. В 1985 г. его «попросили» из компании после корпоративного конфликта с гендиректором Apple Джоном Скалли, которого он сам же переманил из PepsiCo. Джобс взялся за другие проекты: компьютер NeXT и студию Pixar.
Скалли, между тем, ломал голову, как дальше развивать компанию. Настроение ему подпортил один из ведущих разработчиков, Алан Кэй. Тот полушутя заметил, что Apple больше не сможет позаимствовать ничего нового у Xerox. Считается, что Джобс когда-то подглядел в научно-исследовательском центре этой компании в Пало-Альто идею мыши и графического интерфейса. Как раз в это время инженеру Apple Стиву Сакоману наскучило руководить созданием компьютеров Macintosh. Он хотел чего-то нового – и в 1987 г. ему охотно дали зеленый свет на экспериментальный проект.
Сакоман решил создать карманный компьютер Newton, главной «фишкой» которого стало бы отсутствие клавиатуры и возможность рукописного ввода при помощи стилуса. Устройство преобразовывало написанные от руки слова в печатный текст и умело дорисовывать наброски фигур. Однако нужных технологий на тот момент еще не существовало. Устав бороться с низкой производительностью и дороговизной прототипов, Сакоман покинул Apple. Но его дело продолжало жить: за шесть лет планшет Newton прошел путь от идеи до готового к производству продукта.
«Яблоко» отказывается от «Ньютона»
Существует легенда о том, как вице-президент по маркетингу Apple Эл Айзенштат приехал по делам в Москву. В дверь его гостиничного номера постучали: какой-то русский сунул ему в руку дискету и убежал. На ней оказалась демо-версия программы по распознаванию текста, а незнакомцем был программист Степан Пачиков. В итоге Apple заключила контракт на этот софт для первого поколения планшета Newton именно с его компанией «ПараГраф» (которая стала называться ParaGraph International и в итоге переехала в Калифорнию).
Newton MessagePad 100 поступил в продажу 2 августа 1993 г. по цене $900 и сразу же стал объектом для бесконечных издевательств пользователей над Apple. Гаджет опережал не только свое время, но и существовавшие тогда технологии.
Для распознавания рукописного ввода требовались значительные вычислительные ресурсы и машинное обучение, поскольку у каждого пользователя свой почерк. Такой объем данных невозможно было втиснуть в небольшое устройство, и в итоге Newton постоянно ошибался. Например, одного из инженеров ParaGraph International, Илью Лосева (Losev), планшет упорно называл лузером (loser), путая рукописные «r» и «v». А словосочетание «pen is» (например, во фразе «pen is the point» – «все дело в ручке») гаджет неизменно писал слитно, придавая фразе неприличный смысл.
Вскоре появилась целая серия анекдотов о том, как Newton перевирает слова и к чему это приводит. Над гаджетом посмеялись даже в мультсериале «Симпсоны». Один из героев делает заметку в календаре «Beat Up Martin» («побить Мартина»), которую Newton переводит как «Eat Up Martha» («вылизать Марту»).
Проблема была и в том, что у поклонников Apple сформировались завышенные ожидания, которые Newton не оправдал. Он позволял делать заметки, считать на калькуляторе, вести адресную книгу, заполнять календарь с напоминаниями, читать электронные книги – и на этом функционал, по сути, заканчивался. Передавать данные на гаджет можно было только по кабелю или через ИК-порт. До появления стандартов WiFi 802.11 и мобильного интернета WAP v.1.0 оставалось еще несколько лет. К тому же у Newton были слабый аккумулятор и небольшой объем памяти.
Последующие версии Newton (110, 120 и 130) получились несколько лучше, но так и не смогли заинтересовать потребителей. Всего было продано около 200 000 гаджетов всех поколений, хотя Apple рассчитывала реализовать миллион уже в первый год после выхода.
В 1997 г. в Apple вернулся Джобс и прекратил выпуск Newton. Он открыто высмеивал саму идею использования стилуса, тогда как настоящий гаджет должен управляться только пальцами. Тем не менее опыт, полученный при разработке Newton, сильно пригодился для создания будущих революционных устройств – iPhone и iPad.
iPhone пошел на обгон
Newton не был первым планшетным компьютером. Еще в 1987 г. появился Linus Write-Top, на котором можно было писать стилусом. Устройство весило около четырех килограммов и состояло из двух частей: системного блока с дисководом для пятидюймовых дискет и подключенного к нему кабелем экрана. Продавали его за внушительные деньги – $2795. Впрочем, стоимость Palm GridPad, выпущенного двумя годами позже, достигала $3750. При этом гаджет оказался куда более популярнее. Возможно, причина в том, что в Palm удалось втиснуть все компоненты в единый корпус.
В 1997 г. вышел планшет Palm Pilot по цене от $299. Среди гиков он пользовался огромным спросом: было продано более миллиона устройств. Создатели платежной системы PayPal изначально разрабатывали ее именно для этих планшетов. Pal в названии – отсылка к слову Palm.
Параллельно с Newton в самом Apple разрабатывался еще один вариант планшета под названием PenLite. Но если Newton был карманным компьютером с собственной операционной системой, то PenLite задумывался как попытка уместить полноценный компьютер Mac на ладони. Устройство создавалось на базе ноутбуков PowerBook Duo, работало под управлением той же самой операционной системы и было совместимо со всеми внешними устройствами для этих моделей. Но проект PenLite свернули, чтобы он не конкурировал с Newton.
После возвращения в Apple Джобс думал выпустить еще один карманный компьютер. «Все началось с планшета, – рассказывал он. – У меня была идея сделать для него мультисенсорный дисплей (то есть распознающий одновременное касание несколькими пальцами, а не одним. – «Ведомости»), на котором можно было бы печатать пальцами».
Спустя полгода инженеры Apple представили прототип такого дисплея. Джобс передал его специалисту по пользовательскому интерфейсу, который разработал концепцию прокрутки экрана пальцами и предложил ряд других вещей, казавшихся тогда невероятными. Это подтолкнуло Джобса к решению, впоследствии определившему направление всей мировой индустрии мобильных устройств на долгие годы: он сосредоточился на создании телефона с этими функциями. В результате разработку планшета отложили в сторону, а усилия команды переключили на создание смартфона.
Первый iPhone поступил в продажу в 2007 г. и имел оглушительный успех. Вскоре появились слухи, что следующей сенсацией от Apple будет планшет. В январе 2009 г. блог Valleywag предложил вознаграждение до $100 000 за фотографии прототипа такого гаджета – в итоге блогу пришлось опубликовать письмо от юристов «яблока» о том, что склонять людей к разглашению корпоративных секретов незаконно.
Битва ассоциаций
В августе 2009 г. The Wall Street Journal сообщила, что Джобс почти все внимание сосредоточил на создании планшетного компьютера. В Apple прокомментировали публикацию, заявив, что большая часть информации в статье неверная.
На самом же деле работа над iPad уже близилась к завершению – и это несмотря на то, что Джобс ушел в отпуск по состоянию здоровья: ему требовалась пересадка печени. После операции он был слаб и едва мог говорить, но это не помешало ему, лежа в палате, возмущаться дизайном кислородной маски.
В начале 2010 г. Джобс вернулся на работу. 27 января на презентации Apple он вышел на сцену и достал из конверта планшет. Это был первый iPad. Стартовая цена устройства составляла $499.
Нашлись критики, которые предрекали новинке провал и называли iPad «большим iPod Touch» (у этих плееров от Apple тоже был сенсорный экран). Однако уже 3 апреля, в первый день продаж, было реализовано 300 000 планшетов.
Пожалуй, главным нареканием в адрес первой модели iPad стало его название. «Pad» означает не только блокнот, но и является общим обозначением гигиенических прокладок. Поэтому интернет мгновенно заполнился мемами про iTampon. Основательница компании по связям с общественностью Brew Media Relations Брук Хаммерлинг гневно интересовалась, а есть ли женщины в маркетинге Apple? Другой эксперт публично удивлялся, что компания с ее скрупулезным вниманием к деталям упустила из виду значение этого слова. Он напомнил случай из 1989 г.: тогда очередная модель компьютера должна была получить название Macintosh SEx, но в итоге его заменили на Macintosh SE/30.
С другой стороны, название iTablet было занято: такой планшет почти одновременно с iPad выпустила британская компания X2. А слово «pad» отлично ассоциировалось с выдуманным планшетом PADD (Personal Access Display Device) из сериала «Звездный путь» (1966) и Newspad из фильма Стэнли Кубрика «2001: Космическая Одиссея» (1968).
iPad пользовался таким успехом, что уже через год Apple объявила о выходе второго поколения планшета. 2 марта 2011 г. первая модель была снята с конвейера – всего к тому моменту было продано более 15 млн этих устройств.
11 марта 2011 г. состоялся релиз iPad 2. Он стал легче, тоньше, мощнее предшественника, а самое главное – получил камеры с обеих сторон. Вторая модель оказалась еще более востребована на рынке, чем первая. Было продано 30 млн гаджетов, прежде чем их сменило очередное, еще более продвинутое поколение планшетов от Apple.