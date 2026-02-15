Передовики планшетостроения

Стив Джобс официально не имел отношения к фильму, но идея, похоже, была все же его. Еще в 1983 г. в Центре инноваций в дизайне он рассказывал слушателям: «Мы собираемся поместить невероятно продвинутый компьютер в книгу, которую вы сможете носить с собой. Нужно будет 20 минут, чтобы научиться ей пользоваться. И мы хотим сделать ее в этом десятилетии». Джобс ошибся в сроках, да и не было в те годы необходимых для создания такого устройства технологий, признавал он позже. Передовые идеи того времени Apple реализовала в компьютере Lisa размером с небольшой чемодан.