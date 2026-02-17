«Лаборатория Касперского» обнаружила Android-вирус на 13 000 новых смартфонов

Но Keenadu может применяться и в других целях, говорит представитель «Лаборатории Касперского»: некоторые варианты зловреда позволяют получить полный контроль над устройством и похищать конфиденциальные данные. В частности, вредоносное ПО способно заражать любые установленные приложения, а также устанавливать программы из APK-файлов и предоставить им все доступные разрешения, объясняют в компании. «В результате могут быть скомпрометированы конфиденциальные данные, в том числе фото и видео, личные сообщения, банковские реквизиты, отметки геолокации. Кроме того, зловред может отслеживать поисковые запросы пользователей в Google Chrome, в том числе в режиме инкогнито», – рассказал представитель компании.