Минцифры разработало законопроект о реформе «Почты России»Участники рынка доставки и электронной коммерции критикуют его
Минцифры направило в правительство «комплексный» законопроект о реформе почтовой отрасли, сообщило ведомство. Документ предусматривает «системные изменения» в работе «Почты России».
В частности, одной из ключевых мер станет перевод квитанций за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) в электронный формат. По умолчанию платежные документы будут направляться в личные кабинеты на портале «Госуслуги», а бумажная доставка сохранится для льготных категорий и пользователей без учетной записи. В Минцифры рассчитывают, что это позволит сократить расходы на печать и направить сэкономленные средства на развитие почтовой инфраструктуры.
Также законопроект закрепляет за «Почтой России» статус уполномоченной организации с правом доступа к почтовым ящикам в многоквартирных домах. По оценке министерства, это должно повысить безопасность доставки корреспонденции и сократить объем нежелательной рекламы.
Еще одна инициатива – разрешить «Почте России» продавать безрецептурные лекарства в отделениях, чтобы повысить доступность лекарств в отдаленных населенных пунктах. Перечень препаратов и условия их реализации определит правительство. Кроме того, оператор сможет привлекать сторонние компании и индивидуальных предпринимателей для доставки коммерческих посылок, что должно повысить гибкость логистики.
Законопроект затрагивает и рынок электронной коммерции. В частности, предлагается обязать маркетплейсы из реестра цифровых платформ открывать пункты выдачи заказов (ПВЗ) в отделениях «Почты России» либо доставлять туда товары напрямую. Также вводится определение «посылки» – отправления весом до 20 кг, право работать с которыми закрепляется за операторами почтовой связи. Как объясняют в министерстве, это позволит разделить почтовые отправления и другие грузы, на которые правила почтовой связи не распространяются.
Документ предусматривает и финансовые изменения: запрет банкам взимать комиссию с граждан при оплате услуг в почтовых отделениях, возможность размещения рекламы на квитанциях ЖКУ, а также повышение комиссии за доставку пенсий и социальных выплат с 1,17 до 1,5%. Как поясняют в Минцифры, это позволит избежать убыточности этого вида деятельности для «Почты России», но не затронет граждан, поскольку расходы несет Социальный фонд России.
Одновременно предлагается ужесточить требования к участникам рынка доставки. Для получения лицензии уставный капитал операторов должен составлять не менее 5 млн руб., собственные средства – от 1 млрд до 2 млрд руб., а финансовое обеспечение рисков – до 200 млн руб. Также вводится дифференцированная госпошлина за лицензирование – от 1 млн до 100 млн руб. в зависимости от уровня работы. При этом с «Почты России» госпошлина не взимается.
Мнение участников рынка
Участники рынка предупреждают о рисках для конкуренции. Соучредитель СДЭК Евгений Цацура считает, что распространение почтового регулирования на всю логистику создаст избыточные барьеры для десятков тысяч компаний, включая малый бизнес. Единые требования к капиталу и инфраструктуре обернутся «миллиардами рублей» расходов, что приведет к росту цен для потребителей и закрытию ПВЗ в малых городах.
Цацура подчеркивает: коммерческая доставка товаров не должна приравниваться к социальной функции почты. Вместо жесткого лицензирования рынок предлагает дифференцированный подход, где безопасность обеспечивается цифровой прослеживаемостью, а не избыточным бременем на малых предпринимателей.
Представитель Wildberries в разговоре с «Ведомостями» отметил, что компания не знакома с последней редакцией законопроекта и не принимала участия в ее проработке. «В текущей редакции, с которой компания знакома, поддержать их не может», – добавил он. При этом «избыточные требования и навязывание обязательного расширения» ПВЗ на базе отделений «Почты России» может привести к снижению операционной эффективности и не создаст дополнительной ценности ни для потребителей, ни для рынка в целом, полагают в компании.
Маркетплейс считает «принципиально важным», чтобы принимаемые решения носили взаимовыгодный характер и обеспечивали баланс интересов государства, бизнеса и потребителей, добавил представитель Wildberries.
Аналитик Data Insight Сергей Семко также отмечает, что ужесточение требований станет барьером прежде всего для небольших операторов. По его оценке, наиболее уязвимый сегмент рынка уже невелик – это всего 55,9 млн посылок, или 0,7% рынка, и он уже сокращается на 13,9% год к году – но новые правила могут ускорить его сокращение и усилить позиции крупных игроков.
Так появляется риск формирования серого рынка услуг доставки: по словам Семко, часть игроков не уйдет с рынка полностью, а начнет искать обходные модели и доставлять посылки под другими форматами и предлогами, что уже происходило в ряде регулируемых сегментов. По его мнению, между тем, эти компании часто дают лучший сервис на рынке и «не дают остальным игрокам расслабляться», кроме того, они работают в нишах, в которых не работают федералы.
Поможет ли это «Почте»
Предложенные меры скорее направлены на перераспределение доходов внутри отрасли, чем на глубокую реформу. Как отмечает директор практики «Цифровая трансформация» Strategy Partners Светлана Архипкина, инициативы могут частично сократить убытки «Почты России» за счет новых источников дохода и повышения тарифов, но не решают системные проблемы эффективности компании.
По словам директора департамента «Оптовая и розничная торговля» «Рексофта» Романа Соколова, улучшение финансового положения возможно прежде всего за счет повышения комиссии за доставку пенсий и дополнительных доходов от рекламы и цифровизации. Однако без оптимизации сети убыточных отделений выйти на устойчивую безубыточность будет сложно.
По данным отчетности по международным стандартам (МСФО), выручка «Почты России» в 2024 г. выросла на 1,6% и составила 225,6 млрд руб., однако чистый убыток увеличился более чем в 2 раза до 17,1 млрд руб. В I квартале 2025 г. ситуация ухудшилась: выручка снизилась на 4,4% год к году до 52,5 млрд руб., а убыток вырос в 2,2 раза до 14,9 млрд руб. По итогам девяти месяцев 2025 г. выручка сократилась на 3,3% до 160,7 млрд руб., при этом чистый убыток увеличился на 44% до 13,5 млрд руб.