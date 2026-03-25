Минцифры разработало законопроект о реформе «Почты России»

Представитель Wildberries в разговоре с «Ведомостями» отметил, что компания не знакома с последней редакцией законопроекта и не принимала участия в ее проработке. «В текущей редакции, с которой компания знакома, поддержать их не может», – добавил он. При этом «избыточные требования и навязывание обязательного расширения» ПВЗ на базе отделений «Почты России» может привести к снижению операционной эффективности и не создаст дополнительной ценности ни для потребителей, ни для рынка в целом, полагают в компании.