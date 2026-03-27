Имена Никита и Максим попали в топ утекших паролей у россиян в 2025 году

Несмотря на увеличивающееся с каждым годом количество утечек персональных данных (ПД), ситуация со сложностью паролей не меняется с 2017 г. По данным DLBI, в топ-10 самых популярных паролей в мире и среди российских доменных зон по-прежнему остаются такие пароли, как «123456», «123456789», qwerty, qwerty123 и password. В 2024 г. всего в мире утекло 6,1 млрд уникальных учетных записей (электронная почта и пароль), которые ранее нигде не встречались, а к концу 2025 г. цифра увеличилась до 6,6 млрд записей.