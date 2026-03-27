Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Технологии /

Имена Никита и Максим попали в топ утекших паролей у россиян в 2025 году

Пользователи также часто подбирают числовые комбинации
Мария Арялина
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Пароли «Никита» и «Максим» попали в топ кириллических паролей, утекших из российских доменных зон в 2025 г., заняв 9-е и 10-е место соответственно. Об этом говорится в исследовании сервиса разведки уязвимостей и утечек данных DLBI, который проанализировал данные сообществ, занимающихся восстановлением паролей из хэшей (преобразованных массивов данных), теневых форумов и Telegram-каналов. При этом топ-3 паролей в российских доменных зонах занимают числовые пароли: «123456», «12345», «123456777».

Несмотря на увеличивающееся с каждым годом количество утечек персональных данных (ПД), ситуация со сложностью паролей не меняется с 2017 г. По данным DLBI, в топ-10 самых популярных паролей в мире и среди российских доменных зон по-прежнему остаются такие пароли, как «123456», «123456789», qwerty, qwerty123 и password. В 2024 г. всего в мире утекло 6,1 млрд уникальных учетных записей (электронная почта и пароль), которые ранее нигде не встречались, а к концу 2025 г. цифра увеличилась до 6,6 млрд записей.

Вы видите 22% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте