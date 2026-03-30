Российский разработчик промышленных роботов «Битроботикс» привлек 200 млн рублей

«Битроботикс» разрабатывает и производит высокоскоростные роботизированные решения для предприятий, выпускающих товары повседневного спроса (FMCG). Речь идет о «дельта-роботах» – это промышленные роботы, которые используются на производственных линиях для инспекции, сортировки, укладки и упаковки продукции, поясняет представитель «Восхода». «Битроботикс» занимается полным циклом создания таких решений – от проектирования и разработки программного обеспечения до производства оборудования и его внедрения.