Российский разработчик промышленных роботов «Битроботикс» привлек 200 млн рублей

Российский разработчик промышленных роботов «Битроботикс» привлек 200 млн рублейРынок промышленной робототехники эксперты оценивают в 8–10 млрд рублей
Венчурные фонды «Восход» (якорный инвестор – группа «Интеррос») и «Инноватор венчурс» вложили 200 млн руб. в российского разработчика промышленных роботов «Битроботикс», сообщили «Ведомостям» представители сторон. Оценка бизнеса в рамках раунда А составила 800 млн руб., добавил представитель «Восхода». По его словам, привлеченные средства компания планирует направить на масштабирование производства, развитие продуктовой линейки и расширение присутствия на рынке.
«Битроботикс» разрабатывает и производит высокоскоростные роботизированные решения для предприятий, выпускающих товары повседневного спроса (FMCG). Речь идет о «дельта-роботах» – это промышленные роботы, которые используются на производственных линиях для инспекции, сортировки, укладки и упаковки продукции, поясняет представитель «Восхода». «Битроботикс» занимается полным циклом создания таких решений – от проектирования и разработки программного обеспечения до производства оборудования и его внедрения.