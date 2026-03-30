«Ростех» изобрел микроскоп для создания лекарства от рака

Первый отечественный лазерный микроскоп с разрешением до 0,1 нм прошел апробацию. Такое устройство необходимо для работы над созданием лекарства от рака: оно позволяет изучать живые здоровые и опухолевые клетки изнутри, не повреждая оболочки. В микроэлектронике микроскоп может применяться для оценки качества топологии интегральных микросхем (ключевой параметр эффективности микропроцессора). Микроскоп был разработан холдингом «Швабе» (входит в «Ростех»), испытания проводил Национальный медицинский исследовательский центр им. В. А. Алмазова. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель «Ростеха».