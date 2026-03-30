Технологии

«Ростех» изобрел микроскоп для создания лекарства от рака

Первое в мире устройство такого класса запатентовано госкорпорацией
Ника Сизова
Анна Киселева
«Ростех»
Первый отечественный лазерный микроскоп с разрешением до 0,1 нм прошел апробацию. Такое устройство необходимо для работы над созданием лекарства от рака: оно позволяет изучать живые здоровые и опухолевые клетки изнутри, не повреждая оболочки. В микроэлектронике микроскоп может применяться для оценки качества топологии интегральных микросхем (ключевой параметр эффективности микропроцессора). Микроскоп был разработан холдингом «Швабе» (входит в «Ростех»), испытания проводил Национальный медицинский исследовательский центр им. В. А. Алмазова. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель «Ростеха».

Этот микроскоп – первый в мире по определенному классу характеристик, позволяющих получать изображения внутренней структуры клетки со сверхточным разрешением, заверил представитель госкорпорации. Оптическое разрешение микроскопа в латеральной (боковой) плоскости – 10–100 нм, по вертикали – 0,1 нм. Швейцарский аналог формирует изображение быстрее, но более низкого качества, а американский дает высокое качество изображения, но работает значительно медленнее, утверждает представитель «Ростеха».

