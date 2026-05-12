Крупный бизнес и госсектор купили более 100 000 российских принтеров в 2025 году

Крупный бизнес и госсектор купили более 100 000 российских принтеров в 2025 годуНа это потратили 15 млрд рублей, подсчитали аналитики «РТС-тендера»
В 2025 г. ведомства, госорганизации и компании с госучастием и крупный бизнес приобрели около 120 000 принтеров и многофункциональных устройств (МФУ), подсчитали «Ведомости». Данные по продажам газете предоставили крупнейшие российские производители печатно-копировальной техники «Катюша», Fplus и «Булат». С 1 января 2025 г. правительство ввело для закупок такой техники нацрежим, который предполагает 30%-ную долю отечественных принтеров и МФУ в закупках госсектора.
Представитель «Катюши» сообщил, что производитель в 2025 г. создал и продал 100 000 принтеров и МФУ. Соотношение частей госсектора и корпоративных заказчиков он не уточнил, но на госзаказчиков приходится большая часть. Представитель Fplus сообщил, что компания начала продавать собственные принтеры в конце 2024 г. и за все время суммарно было продано чуть более 20 400 принтеров и МФУ. При этом соотношение госзакупок техники Fplus и закупок в частный сектор составляло примерно 10 к 90% в 2025 г.