Крупный бизнес и госсектор купили более 100 000 российских принтеров в 2025 году

Представитель «Катюши» сообщил, что производитель в 2025 г. создал и продал 100 000 принтеров и МФУ. Соотношение частей госсектора и корпоративных заказчиков он не уточнил, но на госзаказчиков приходится большая часть. Представитель Fplus сообщил, что компания начала продавать собственные принтеры в конце 2024 г. и за все время суммарно было продано чуть более 20 400 принтеров и МФУ. При этом соотношение госзакупок техники Fplus и закупок в частный сектор составляло примерно 10 к 90% в 2025 г.