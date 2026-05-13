Бизнес и госсектор потратили на сложную IT-инфраструктуру 658 млрд рублей

Бизнес и госсектор потратили на сложную IT-инфраструктуру 658 млрд рублейК 2031 году рынок высоконагруженных систем может вырасти до 1,5 трлн рублей
Объем российского рынка IT-инфраструктуры для высоконагруженных систем (ИВНС) за 2025 г. вырос на 15% и достиг 658 млрд руб., подсчитали аналитики консалтинговой компании Б1. В эту категорию входят продажи готовых программно-аппаратных комплексов (ПАК; включает железо и софт; например, к ним относятся серверы и системы хранения данных), разработка собственных решений силами заказчиков и сборка решений сторонними компаниями-интеграторами под заказ из различных комплектующих.
Из 658 млрд руб. на покомпонентный сбор инфраструктуры пришлось 420 млрд (64%), на разработку собственных ПАКов – 149 млрд руб., а на вендорские ПАКи – 89 млрд руб. Аналитики прогнозируют, что к 2031 г. рынок ИВНС может вырасти в 2 раза до 1,5 трлн руб.
Вы видите 12% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам