Робот проиграл человеку: новости, которые вы могли пропустить

Бременский суд против Milka
В Германии нашли способ бороться со шринкляцией, когда цена на товар остается прежней, но его вес уменьшается. Земельный суд Бремена запретил продавать шоколад Milka, вес которого был уменьшен до 90 граммов, в упаковке с тем же дизайном, что и 100-граммовая плитка. Если потребитель видит привычный дизайн, он не станет проверять, сколько весит товар, а будет уверен, что это привычная сотня граммов, решил судья. Производитель шоколада компания Mondelez еще может подать апелляцию.
Возвращение трехкопеечной газировки
Американцы полюбили газировку, как из советских автоматов. Новая мода в стране – Dirty soda, рассказывает The New York Times. Дословно это «грязная газировка»: безалкогольный напиток, когда в обычную газировку вроде содовой или Sprite добавляют фруктовые сиропы, специи и даже сливки. Жидкость становится мутноватой, отсюда и название.
Придумали напиток мормоны. Им нельзя пить алкоголь, чай и кофе, поэтому они принялись экспериментировать с газировками. Известность «грязная газировка» приобрела в 2024 г., после реалити-шоу «Тайная жизнь жен мормонов» (The Secret Lives of Mormon Wives), сейчас она успешно завоевывает Америку. Бары с удовольствием включают такие коктейли в меню, чтобы заманить молодое поколение, которое все чаще выбирает трезвый образ жизни.
Logan выжил среди «Мерседесов»
Героем гонки на выживание «24 часа Нюрбургринга» стал Renault Logan (он же Dacia Logan для продаж в Европе), внешне почти ничем не отличающийся от серийной модели, разве что антикрылом и спонсорской рекламой на кузове. Создали его не профессионалы, а гонщики-любители из маленькой мастерской Ollis Garage Racing.
Машинка весьма странно выглядела на фоне дорогих и тюнингованных соперников, но спокойно проходила повороты, где Mercedes, Porsche и BMW вылетали с трассы. В сети завирусилось видео, как Mercedes GT3 Макса Ферстаппена (на тот момент лидер гонки) почти минуту не может обогнать Logan. У машины Ферстаппена потом сломался карданный вал, и он откатился на 38-е место.
Logan доехал до финиша, пусть и 107-м из 159 стартовавших машин, обогнав всего четыре автомобиля (остальные сошли с дистанции из-за поломок). Но он явно стал лидером зрительских симпатий и выполнил мечту своих создателей: выжил, несмотря на аварии, потерю колеса и штрафы.
Но все же это не обычный серийный автомобиль. Создатели прозвали его «Франкенштейном», ведь внутри у него детали от самых разных моделей Renault, облегченный каркас, спортивная подвеска, тюнингованный двигатель, нестандартная коробка передач, блокировка дифференциала.
Многим отличникам в Гарварде не место
Гарвард решил бороться с переизбытком «отличников». В прошлом учебном году высшая оценка «А» ставилась бакалаврам в 60% случаев. Для сравнения: 10 лет назад этот показатель был 40%, а 20 лет назад и вовсе менее четверти. Оценка «отлично» подверглась гиперинфляции и потеряла свою ценность, опасаются в Гарварде. 69,5% преподавателей на этой неделе проголосовали за то, чтобы ограничить количество отличников 20 процентами от общего числа учащихся на каждом курсе. В крайнем случае эту цифру можно превысить на четыре студента. Правило вступает в силу со следующего учебного года.
Ограничения уже вводил Принстонский университет в 2004 г. Оценки «А» разрешили ставить не более 35% студентов. В том же году женский колледж Уэлсли потребовал, чтобы средний балл был не выше B+. Но оба вуза отказались от идеи: Принстон в 2014 г., а Уэлсли в 2019 г. Теперь в Принстоне по итогам года «А» и «А+» получает почти половина учащихся.
Робот проиграл человеку на конвейере
Человекоподобный робот Figure AI отработал полную смену на конвейере и… проиграл человеку по эффективности. Задача была несложной: брать посылки и класть их на движущуюся ленту штрихкодом вниз. Человек отвлекался на обед и туалет, а механический работник трудился непрерывно: когда батарея садилась, одного робота заменял другой. И все равно «кожаный» победил: обработал за 10 часов 12 924 посылки против 12 732 у робота.
Мнения комментаторов разделились. Одни радуются, что роботы нас не догнали, а еще машина часто ошибается и кладет посылки штрихкодом не в ту сторону. Другие беспокоятся, что разница в количестве обработанных посылок всего 1,5%. При этом человек окончил смену и ушел домой. А робот как начал трудиться 13 мая, так и продолжает до сих пор.
ChatGPT для всех, даром
Мальта стала первой страной, где все граждане получили право на годовую подписку на ChatGPT Plus за счет государства. Единственное условие: пройти курсы по использованию ИИ. Бюджет программы неизвестен, но речь о десятках миллионов долларов: подписка стоит 20 долларов в месяц или 240 долларов на год, а население острова около 570 000 человек. Также в программе могут участвовать граждане Мальты, живущие за рубежом.
Увольнение по-цукерберговски
Марк Цукерберг уволил в среду 8000 сотрудников (около 10% персонала). Накануне Meta
Нельзя сказать, чтобы увольнения стали неожиданностью. Meta массово сокращала персонал в январе и марте, а информация о нынешнем секвестре утекла в СМИ месяц назад. Как уверяют инсайдеры, некоторые сотрудники начали готовиться заранее: уносили домой запасные зарядки для техники, бесплатную еду и т. д. Им выплатят среднюю зарплату за 16 недель плюс еще за две недели за каждый год работы в компании.
Но тем, кто сохранил работу, спокойнее не стало. Компания внедряет для 7000 сотрудников ИИ-систему, которая будет следить за их работой: запоминать нажатия клавиш, движения мыши, команды программам и прочее. Цукерберг не скрывает, что делается это не для повышения эффективности людей, а для обучения ИИ. Как подозревают сотрудники, как только ИИ обучится, их уволят.
ИИ замещает россиян
Миллионы россиян могут уволить из-за ИИ. Об этом предупредили на презентации 18 мая в Совете Федерации эксперты ВНИИ труда, сообщил «Коммерсантъ». В среднем увольнение грозит 7,5% работников, то есть около 5,5 млн человек. Опросив несколько тысяч компаний, эксперты выяснили, что чаще всего ИИ внедряют в оптовой торговле, сфере образования и IT. А самые массовые сокращения могут пройти в Амурской, Новгородской, Курской областях, Москве и Санкт-Петербурге.
Нет отдела – нет проблемы
Компания Bolt уволила отдел кадров в полном составе, и жизнь резко улучшилась, рассказал во вторник гендиректор Bolt Райан Бреслоу на саммите Fortune об инновациях в HR. «У нас была HR-команда, и она создавала проблемы, которых не существовало, — пояснил он. — Эти проблемы исчезли, когда я их уволил». Отдел кадров важен для компаний в мирное время, признается Бреслоу. Но это не случай Bolt. Компания сталкивается с такими проблемами, что думает о перезапуске бизнеса и фактически вернулась в состояние стартапа, в «военное время». Правда, полностью от кадровиков отказаться не получилось. В Bolt сейчас действует «небольшая операционная команда для контроля необходимой подготовки», расплывчато признался он.
Иран дал заработать
На Polymarket обнаружили новых игроков, которые почти со 100-процентной вероятностью предугадывали удары США по Ирану. Онлайн-детективы из аналитической компании Bubblemaps вычислили девять связанных между собой аккаунтов, которые сделали выигрышные ставки на ключевые события войны: первые удары, ликвидацию верховного лидера Ирана Али Хаменеи, объявление о временном прекращении огня. Чтобы выглядеть менее подозрительными, эти аккаунты время от времени делали заведомо проигрышные ставки на другие события. Но все равно их коэффициент выигрыша оказался 98%. Теперь осталось понять, кто же эти фантастически удачливые игроки и из какого источника они черпают вдохновение.
Мексиканцы дерут втридорога
В интернете завирусился ночной клуб Japan из Мехико благодаря своим ценам. Вход в него стоит фантастические для Мексики 5000 песо (290 долларов). Но для мексиканцев скидка 95% до 250 песо (14 долларов), для граждан почти всех стран мира скидка составляет 93% – до 350 песо (20 долларов). И только граждане США должны платить полную цену.
Владелец клуба Федерико Креспо называет это ответом на политику Дональда Трампа. К тому же мексиканцы давно недовольны тем, что их страну заполонили американцы. Их уровень дохода выше среднемексиканского, из-за этого дорожает аренда жилья, растут цены на развлечения и товары, отмечает The Guardian. Наплыв из США резко усилился во времена пандемии, когда переведенные на «удаленку» американцы стали перебираться в более дешевую Мексику, чтобы сэкономить на аренде и продуктах. В июле прошлого года по Мехико прокатились массовые протесты под лозунгом «Гринго, убирайтесь домой».