Робот проиграл человеку: новости, которые вы могли пропустить

Гарвард решил бороться с переизбытком «отличников». В прошлом учебном году высшая оценка «А» ставилась бакалаврам в 60% случаев. Для сравнения: 10 лет назад этот показатель был 40%, а 20 лет назад и вовсе менее четверти. Оценка «отлично» подверглась гиперинфляции и потеряла свою ценность, опасаются в Гарварде. 69,5% преподавателей на этой неделе проголосовали за то, чтобы ограничить количество отличников 20 процентами от общего числа учащихся на каждом курсе. В крайнем случае эту цифру можно превысить на четыре студента. Правило вступает в силу со следующего учебного года.