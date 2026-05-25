Бизнесу могут разрешить строить ЦОДы на условиях самоэнергообеспечения

Минцифры совместно с Минэнерго активно работает над планированием схемы развития энергосистемы столичного региона, чтобы максимум на горизонте 5–7 лет компании снова могли строить ЦОДы в Москве и других регионах. Об этом на одной из сессий ЦИПР рассказал заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Евгений Филатов.