«Северсталь» попросила простимулировать спрос на MES-системы

Группа «Северсталь» предложила регуляторам разработать меры господдержки для стимулирования спроса на отечественные MES-системы (Manufacturing Execution System – программное обеспечение для управления производственными процессами в реальном времени). В частности, речь идет о субсидировании контрактов со стороны государства и возврате части денег на внедрение и т. д. С таким предложением компания обращалась к профильным регуляторам – Минцифры и Минпромторгу на ЦИПР. Об этом рассказал «Ведомостям» директор по информационным технологиям «Северстали» Сергей Дунаев.