В процессорах американской AMD обнаружены уязвимости

Чипы американской группы используются, например, в компьютерах и серверах HP и Dell. Представитель Positive Technologies уточнил, что речь идет о линейках AMD Epyc, Ryzen, Epyc и Ryzen Embedded. По его словам, недостаток защиты суммарно затронул 56 моделей, включая бюджетные серии. Объем отгрузок чипов с уязвимостью неизвестен. Согласно данным с сайта AMD, речь идет о процессорах, которые компания выпускала с октября 2025 г. по 31 марта 2026 г. Сама уязвимость была зарегистрирована в апреле, а исправлена только в середине мая, уточнил представитель Positive Technologies. По его словам, производитель недостаточно защитил наиболее привилегированный режим работы процессора – System Management Mode (SMM), используемый для того, чтобы управлять платформой, ее питанием, безопасностью и другими функциями.