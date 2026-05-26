Главная / Технологии /

В процессорах американской AMD обнаружены уязвимости

Брешь в безопасности позволяла хакерам следить за пользователями устройств и красть информацию
Мария Арялина
Max A. Cherney / REUTERS
Max A. Cherney / REUTERS

В четырех линейках американской AMD, второго крупнейшего производителя процессоров в мире, была найдена уязвимость. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель Positive Technologies. По его словам, она позволяет хакерам шпионить или красть информацию с устройства, запускать вредоносный код и обходить средства защиты информации (СЗИ) для развития более сложных атак. Он также добавил, что компания уже сообщила разработчику о данной проблеме и та выпустила патч (обновление программного обеспечения). «Ведомости» направили запрос в AMD.

Чипы американской группы используются, например, в компьютерах и серверах HP и Dell. Представитель Positive Technologies уточнил, что речь идет о линейках AMD Epyc, Ryzen, Epyc и Ryzen Embedded. По его словам, недостаток защиты суммарно затронул 56 моделей, включая бюджетные серии. Объем отгрузок чипов с уязвимостью неизвестен. Согласно данным с сайта AMD, речь идет о процессорах, которые компания выпускала с октября 2025 г. по 31 марта 2026 г. Сама уязвимость была зарегистрирована в апреле, а исправлена только в середине мая, уточнил представитель Positive Technologies. По его словам, производитель недостаточно защитил наиболее привилегированный режим работы процессора – System Management Mode (SMM), используемый для того, чтобы управлять платформой, ее питанием, безопасностью и другими функциями.

