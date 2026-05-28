Рынок видеонаблюдения может вырасти до 135 млрд рублей к 2030 году

Объем российского B2B- и B2G-рынка видеонаблюдения в 2025 г. вырос на 9% и достиг 67,6 млрд руб. Среднегодовой темп роста с 2021 г. составил 23,4%. Такие данные следуют из отчета поставщика интеллектуальных аналитических систем Ivideon. «Ведомости» ознакомились с отчетом. Представитель Vision Labs согласился с оценкой рынка. Представитель «Ростелекома» сообщил, что в компании согласны с общей тенденцией роста объемов рынка, но конкретные цифры комментировать не стал.