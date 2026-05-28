Хакеры стали чаще продавать компаниям украденные у них данные со скидкой

За последний год (с июня 2025 г. по середину мая 2026 г.) медианная сумма выкупа, требуемая хакерами у компаний за краденые данные, составила в криптовалюте 50 млн руб. Такие данные приводит центр мониторинга и реагирования на кибератаки RED Security SOC, изучив более 100 инцидентов и проанализировав активность таких группировок на закрытых площадках и теневых форумах в даркнете. По его информации, в целом данный показатель варьируется в зависимости от объема информации и размера бизнеса жертвы, почти в половине случаев он превышает 100 млн руб. Максимальная же сумма выкупа, требуемая хакерами за последний год, достигла около 330 млн руб. Согласно данным исследования, восемь из 10 компаний, ставших жертвами вирусов-шифровальщиков, вступают в переговоры со злоумышленниками. Жертвам атак, как правило, удавалось существенно снизить итоговую сумму выкупа – в среднем до 15–20 млн руб.