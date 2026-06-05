Rutube построит первый собственный ЦОД

Rutube построит первый собственный ЦОДС учетом оборудования его стоимость может составить 5–7 млрд рублей
Видеосервис Rutube (входит в холдинг «Газпром-медиа»; ГПМ) в конце 2026 г. начнет строительство первого собственного дата-центра в Ленинградской области, рассказал «Ведомостям» в кулуарах ПМЭФа заместитель гендиректора ГПМ и глава цифровых активов этого холдинга Сергей Косинский. Объем инвестиций в создание ЦОДа он не раскрыл.
Вводная мощность дата-центра составит не менее 3 МВт, а количество стоек и серверов на первом этапе – более 160 и 2000 соответственно, отметил Косинский. Причем для оснащения ЦОДа планируется закупать «импортозамещенные сервера», но, какие именно, он не уточнил. Ожидаемый коэффициент эффективности потребления электроэнергии дата-центра составит не более 1,3 (PUE, определяет соотношение суммарной мощности ЦОДа к суммарной мощности серверов и т. д. Значения от 1,25 до 1,45 считаются оптимальными. – «Ведомости»). Ввести ЦОД в эксплуатацию Rutube рассчитывает в 2028 г.