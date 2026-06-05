Rutube построит первый собственный ЦОД

Вводная мощность дата-центра составит не менее 3 МВт, а количество стоек и серверов на первом этапе – более 160 и 2000 соответственно, отметил Косинский. Причем для оснащения ЦОДа планируется закупать «импортозамещенные сервера», но, какие именно, он не уточнил. Ожидаемый коэффициент эффективности потребления электроэнергии дата-центра составит не более 1,3 (PUE, определяет соотношение суммарной мощности ЦОДа к суммарной мощности серверов и т. д. Значения от 1,25 до 1,45 считаются оптимальными. – «Ведомости»). Ввести ЦОД в эксплуатацию Rutube рассчитывает в 2028 г.