В России создали первый лазерный комплекс для проверки чипов

Сам комплекс нужен для проверки чипов в реальных условиях: насколько их можно вскрыть, обойти защиту или извлечь из них данные, поясняет эксперт НТИ по микроэлектронике и электронной промышленности Сергей Сазонов. Например, можно проверить микросхемы, которые устанавливают в банкоматы, банковские карты, криптокошельки, iPhone, устройства интернета вещей, автомобильные блоки управления или орбитальные спутники, уточнил Усанов. По его словам, без подобного оборудования невозможно ни полноценно анализировать безопасность иностранных чипов, ни подтверждать качество защиты отечественной элементной базы.