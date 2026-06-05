В России создали первый лазерный комплекс для проверки чипов

В России создали первый лазерный комплекс для проверки чиповОн позволит проверять микросхемы в смартфонах и банковских картах на уязвимости
Научно-исследовательский центр компании Positive Technologies разработал первый российский лазерный комплекс для проверки микроэлектроники на уязвимости. Об этом «Ведомостям» рассказал руководитель R&D-центра Positive Labs Алексей Усанов на Петербургском международном экономическом форуме. До 2022 г. приобрести оборудование для таких исследований отечественные игроки могли у французской Alphanov и нидерландской Riscure. В России же такие устройства не производились.
Сам комплекс нужен для проверки чипов в реальных условиях: насколько их можно вскрыть, обойти защиту или извлечь из них данные, поясняет эксперт НТИ по микроэлектронике и электронной промышленности Сергей Сазонов. Например, можно проверить микросхемы, которые устанавливают в банкоматы, банковские карты, криптокошельки, iPhone, устройства интернета вещей, автомобильные блоки управления или орбитальные спутники, уточнил Усанов. По его словам, без подобного оборудования невозможно ни полноценно анализировать безопасность иностранных чипов, ни подтверждать качество защиты отечественной элементной базы.