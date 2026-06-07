США против Mercedes: новости, которые вы могли пропуститьНа FIFA 2026 будет «умный» мяч, а женские сумки выходят из моды
На этой неделе стало известно, что конгресс США готовит закон, запрещающий Mercedes, немцы тем временем платят за видео уборки в американских квартирах, на FIFA 2026 будет «умный» мяч, женским сумочкам предрекают смерть, потребителей обманывают, чтобы продать ширпотреб в разы дороже, из-за доверчивого ИИ взломали аккаунт Барака Обамы, маркетологи игнорируют 50-летних, Google занялся боевыми комарами.
На FIFA 2026 даже мячи поумнели
Футбольные мячи теперь требуют подзарядки перед игрой. На Чемпионате мира, который начинается 11 июня, играть будут мячом со встроенным датчиком, отслеживающим 500 раз в секунду удары по нему, вращение и координаты. Для этого он соотносит свое положение с другими датчиками, размещенными по краям поля. Сенсор весит всего 14 граммов, так что футболисты не почувствуют разницу. А вот обслуживающему персоналу прибавилось мороки: перед матчем нужно не забыть зарядить мяч. Аккумулятора должно хватать на шесть часов работы.
Женские сумки вышли из моды?
Мир моды обсуждает статью в The New York Times о том, что женские сумки выходят из моды. Мы находимся на переломном этапе, утверждается в ней: спрос на сумки в апреле снизился на 5,5% по сравнению с тем же месяцем 2025 г. Зато с начала этого года на 14% выросло количество запросов в Google про портфели и на 542% – про женскую одежду с карманами.
Во-первых, люди стали носить меньше вещей. Смартфон заменил почти все, от кошелька до фотоаппарата. Проще сунуть их в карман, чем таскать сумку. Во-вторых, люксовые сумки призваны подчеркнуть статус и богатство. Однако влиятельные женщины подчеркивают это по-другому: их вещи носят помощники. Хиллари Клинтон и Нэнси Пелоси, будучи чиновницами, обходились без сумочек, как и Камала Харрис, когда была кандидатом в президенты. Мишель Обама и Мелания Трамп тоже не поклонницы этого аксессуара, а самая влиятельная женщина в мире моды Анна Винтур известна тем, что носит с собой только телефон. Наконец, дома моды совсем неприлично задрали цены. Новая, широко обсуждаемая сумка Chanel Maxi Flap (кожаная, а не стеганая) стоит $8500, пишет The New York Times. Даже те, кому по карману такой аксессуар, из принципа отказываются от покупки.
В США могут запретить Mercedes
В США может оказаться под запретом продажа и производство автомобилей Mercedes. Конгресс обсуждает законопроект под названием Motor Vehicle Modernization Act of 2026. Его цель – оградить американский рынок от влияния стран-противников, а говоря прямо – Китая. Запрещается продукция автозаводов, крупным пакетом акций которых владеют такие государства. Но под удар может попасть и Mercedes-Benz. Его крупнейший акционер – китайский государственный автоконцерн BAIC с 9,98%. Второй по величине владелец тоже китаец, правда, частное лицо. Основатель и председатель совета директоров Geely Ли Шуфу владеет 9,69% немецкой компании через фонд Tenacious Prospect Investment. Под ограничения могут попасть также Volvo и ряд мелких производителей вроде британского Lotus и даже американских Faraday Future и Karma Automotive.
Новый обман по продаже ширпотреба
Рекламщики нашли способ, как продавать дешевые товары на порядок дороже, чем они стоят. Соцсети заполонили ролики, снятые по одному шаблону, пишет The Verge. Сначала показывается ремесленник с каким-либо товаром: милый толстоватый парень, из эпоксидной смолы делающий лампы с Годзиллой, темнокожая девушка, вяжущая кофты в виде крыльев бабочки, и так далее. На следующих кадрах героя обижают: обливают кофе прилавок с его товаром, швыряют в него яйцами, обзывают… В кадре возникает чуть не плачущий ремесленник, а затем подборка, как тщательно и с какой любовью он делал свой товар. Первая реакция зрителя, преисполненного сочувствием и негодованием, – поддержать бедного трудягу покупкой. Вот только на самом деле «крафтовый» товар – это дешевый ширпотреб, «ремесленник» придуман нейросетью, а все происходящее в видеоролике нарисовано ИИ. Но алгоритмы соцсетей охотно подхватывают сюжеты про униженных и угнетенных, а люди легко им верят.
Конфликт поколений
Маркетологи в упор не замечают поколение Х, родившееся с 1965 по 1980 г. Последнее исследование компании Curion Insights выяснило, что 93% представителей этого поколения уверены: кампании брендов нацелены явно не на них. В исследовании приняли участие 7000 американцев старше 50 лет. В том же исследовании приводятся данные, что почти половина решений о том, что купить для семьи, принимается людьми как раз этого возраста. Немало их и среди топ-менеджеров, принимающих ключевые решения в компаниях и отвечающих за закупки.
Нюанс в том, что более половины рекламщиков — люди от 25 до 44 лет, выяснила фирма Dallas Innovates. Поэтому они много внимания уделяют своему поколению, мемам и прочим явлениям молодежной культуры. А для поколения X разрабатывают рекламу слуховых аппаратов и препаратов против ночного недержания мочи. Из-за разницы в возрасте рекламщиков и основных потребителей миллиардные рекламные бюджеты тратятся впустую, заключает издание.
Google занялся боевыми комарами
Боевые комары больше не фантастика. Google планирует выпустить на свободу около 32 млн комаров, зараженных бактерией Wolbachia. Компания запросила разрешение у правительства США, чтобы наводнить своими насекомыми Калифорнию и Флориду. Комары — самое смертоносное животное в мире. Они убивают больше людей, чем любое другое существо в мире, распространяя смертельные заболевания. Google работает с видом Aedes aegypti, который виноват в большинстве случаев лихорадки денге, Зика, желтой лихорадки и чикунгуньи. Зараженные самцы не дают потомства: оплодотворение происходит, но бактерия не позволяет личинкам вылупиться из яиц. Такой способ считается самым безопасным для снижения популяции опасных видов комаров.
Как обокрасть Барака Обаму
Украсть любой аккаунт в Instagram
Как пишет TechCrunch, разработчики Instagram слишком увлеклись внедрением ИИ. Ему доверили техподдержку пользователей, а он оказался доверчивым простаком. Достаточно было зайти в чат, пожаловаться ИИ, что забыл пароль от такого-то аккаунта, указать адрес абсолютно любой почты – ИИ тут же высылал на нее проверочный код для восстановления пароля. При этом ИИ не проверял, совпадает ли данный ему адрес почты с тем, на который зарегистрирован аккаунт, и вообще не использовал двухфакторную идентификацию.
Разработчики уверяют, что уже закрыли лазейку. Но если ваша компания тоже заменяет людей в техподдержке на ИИ, это повод серьезно задуматься.
Уборка для робота-вуайериста
Американцам предложили бесплатную уборку квартир, достаточно оставить заявку в приложении Shift. Желающих набралось больше тысячи. Однако есть нюанс. Весь процесс, а следовательно, все личные вещи и убранство жилья, будет записан на видеокамеру. Заплатит за клининг немецкая компания MicroAGI, у которой свой интерес. Компания продает данные для обучения ИИ и роботов. Запись будет использована, чтобы создать андроида-домработницу, которая в итоге лишит рабочих мест «кожаных» уборщиков.
MicroAGI уверяет, что на него уже трудятся более 10 000 фрилансеров в 15 странах, которые под запись выполняют разные работы, от уборки урожая до монтажа водопровода. В первом квартале 2026 финансового года им заплатили более $5 млн вознаграждения. Снятые ими видео тоже продаются производителям роботов для обучения.
Что же такого ценного в уборке домов американцев, что стартап готов платить за нее из собственного кармана $20 в час плюс бонусы? Большинство заводов и складов похожи друг на друга. Роботу легко научиться ориентироваться в них. А вот частные квартиры оказались огромной проблемой: у них разные планировки, и они по-разному обставлены. Данные о том, как роботу передвигаться в человеческом жилье и протирать пыль, настолько ценны, что с лихвой окупают затраты MicroAGI.