США против Mercedes: новости, которые вы могли пропустить

Во-первых, люди стали носить меньше вещей. Смартфон заменил почти все, от кошелька до фотоаппарата. Проще сунуть их в карман, чем таскать сумку. Во-вторых, люксовые сумки призваны подчеркнуть статус и богатство. Однако влиятельные женщины подчеркивают это по-другому: их вещи носят помощники. Хиллари Клинтон и Нэнси Пелоси, будучи чиновницами, обходились без сумочек, как и Камала Харрис, когда была кандидатом в президенты. Мишель Обама и Мелания Трамп тоже не поклонницы этого аксессуара, а самая влиятельная женщина в мире моды Анна Винтур известна тем, что носит с собой только телефон. Наконец, дома моды совсем неприлично задрали цены. Новая, широко обсуждаемая сумка Chanel Maxi Flap (кожаная, а не стеганая) стоит $8500, пишет The New York Times. Даже те, кому по карману такой аксессуар, из принципа отказываются от покупки.