Облачный провайдер Cloud.ru введет в эксплуатацию первый ЦОД в 2027 году

Сейчас инфраструктура Cloud.ru включает более 45 000 единиц ИТ-оборудования, из которых около 30 000 составляют серверы. Сейчас компания арендует площади в девяти коммерческих дата-центрах, совокупная мощность используемой инфраструктуры превышает 60 МВт. В оборудование, разработку ПО и другие нематериальные активы, необходимые для развития ИИ-сервисов, за 2024–2025 гг. компания проинвестировала около 53,8 млрд руб., а в 2026 г. планирует инвестировать в ИИ-сервисы не менее 36,4 млрд руб. собственных средств. Выручка Cloud.ru в 2025 г. составила 76,5 млрд руб., увеличившись на 50% по сравнению с 2024 г.