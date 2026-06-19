Облачный провайдер Cloud.ru введет в эксплуатацию первый ЦОД в 2027 году

Облачный провайдер Cloud.ru введет в эксплуатацию первый ЦОД в 2027 годуИнвестиции в него могли составить около 10 млрд рублей, полагают эксперты
Провайдер облачных и ИИ-технологий Cloud.ru начал строительство первого собственного центра обработки данных (ЦОД) в Московской области. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован в 2027 г. Об этом «Ведомостям» рассказал генеральный директор компании Михаил Лобоцкий. Компания наращивает вычислительные мощности для развития и запуска новых облачных и ИИ-сервисов, поделился гендиректор. ЦОД необходим для удовлетворения растущего спроса крупного бизнеса и государственных организаций, добавил он.
Мощность дата-центра составит около 11 МВт, а сам ЦОД рассчитан на размещение вплоть до 890 серверных стоек мощностью до 20 кВт. Инфраструктура будет соответствовать уровню надежности TIER III (стандарт надежности для корпоративных дата-центров, гарантирует отказоустойчивость на уровне 99,9%. – «Ведомости»), добавил Лобоцкий. Раскрывать ожидаемый коэффициент эффективности потребления электроэнергии, месторасположение, а также инвестиции в инфраструктуру он не стал. Два источника «Ведомостей» в разных компаниях, занимающихся строительством и эксплуатацией ЦОДов, утверждают, что собственный ЦОД компании расположится в Домодедове.
Исходя из текущих среднерыночных цен, строительство в Московском регионе ЦОДа с заявленными параметрами мощности может стоить не менее 10 млрд руб., полагает руководитель программы исследований российского рынка Apple Hills Digital Василий Пименов.
Объем инвестиций только в инженерную инфраструктуру и строительство можно оценить в диапазоне 8–12 млрд руб., а итоговая стоимость будет зависеть от стоимости подключения к электросетям, уровня резервирования, архитектуры инженерных систем и готовности площадки к размещению высокоплотных ИИ-нагрузок, добавил директор по развитию и эксплуатации ЦОД РТК-ЦОД Константин Степанов. При этом стоимость серверного оборудования и GPU-кластеров может в несколько раз превысить стоимость самого дата-центра, подчеркнул он.
Сейчас инфраструктура Cloud.ru включает более 45 000 единиц ИТ-оборудования, из которых около 30 000 составляют серверы. Сейчас компания арендует площади в девяти коммерческих дата-центрах, совокупная мощность используемой инфраструктуры превышает 60 МВт. В оборудование, разработку ПО и другие нематериальные активы, необходимые для развития ИИ-сервисов, за 2024–2025 гг. компания проинвестировала около 53,8 млрд руб., а в 2026 г. планирует инвестировать в ИИ-сервисы не менее 36,4 млрд руб. собственных средств. Выручка Cloud.ru в 2025 г. составила 76,5 млрд руб., увеличившись на 50% по сравнению с 2024 г.
О том, что Cloud.ru планирует построить собственный ЦОД, «Ведомости» писали в апреле 2026 г. Тогда на конференции GoCloud 2026 Лобоцкий рассказал «Ведомостям», что Cloud.ru уже ведет переговоры с подрядчиками по строительству. Тогда же он добавил, что компания уже тестирует как российские, так и китайские варианты серверов для возможной эксплуатации на ЦОДе.
Как говорил Лобоцкий, собственные мощности компании могут превысить арендованные 56,1 МВт. «Речь идет о большом количестве мегаватт, поскольку мощность только одной стойки на передовых серверах, как правило, равна или кратна 150 кВт», – добавил он. Сейчас гендиректор уточнил, что заявленная мощность в 11 МВт – конечный параметр первого собственного ЦОДа. В компании не исключают строительство и других дата-центров в дальнейшем.
В 2025 г. оборот рынка коммерческих ЦОДов в России вырос на 14% и составил 148 млрд руб., следует из статистики BusinesStat. Лидером по количеству введенных в эксплуатацию стойко-мест на конец 2025 г., по оценкам iKS-Consulting, остается группа компаний РТК-ЦОД с результатом 27 637 единиц. На втором месте IXcellerate с 10 329 стойко-местами. На третьем – «Росатом» с 6570 стойками. Совокупная мощность подключенных к энергосистеме ЦОДов и объектов для майнинга в апреле 2026 г. составила 4,2 ГВт, по данным «Системного оператора» (осуществляет централизованное управление технологическими режимами работы энергосистемы в России). В 2025 г. – 4 ГВт.
К крупнейшим дата-центрам России относятся «ЦОД Калининский» (Тверская обл., «Росатом»), «Москва-2» (Москва, «Росатом») и DataPro III (Москва, DataPro), по данным IPG Research за 2025 г. Еще один «супер-ЦОД» строит бывшая головная структура Cloud.ru – Сбербанк – вблизи Балакова, сообщал в своем Telegram-канале председатель Госдумы и уроженец региона Вячеслав Володин в 2024 г.
Для крупного облачного провайдера собственный ЦОД – это вопрос управления своим бизнесом, настаивает Степанов. По мере роста облачного бизнеса зависимость от стороннего оператора ЦОДа становится ограничением, рассуждает он. Облачные сервисы обладают существенно более высокой маржинальностью, поэтому провайдеру важно самостоятельно управлять сроками ввода мощностей, техническими характеристиками площадок и стратегией развития инфраструктуры, говорит он.
Кроме того, современное облако требует распределенной архитектуры, напомнил Степанов. Для обеспечения катастрофоустойчивости, резервирования сервисов и выполнения требований крупных корпоративных и государственных заказчиков необходимы несколько географически разнесенных площадок, подчеркнул он. Поэтому собственный ЦОД у Cloud.ru – это логичный шаг в формировании собственного инфраструктурного ландшафта, который снижает зависимость от внешних ограничений и создает основу для долгосрочного роста, резюмировал он.