Китайцы обманули Илона Маска: новости, которые вы могли пропустить

3D-сканирование тела будет как никогда простым, обещает компания Midjourney. Не нужно будет лезть в трубу томографа. Midjourney и компания Butterfly Network показали технологию, когда человек погружается в небольшой бассейн, а расположенные вокруг ультразвуковые датчики за 60 секунд просвечивают тело насквозь. Затем ИИ показывает трехмерную модель вашего организма. В следующем году в Сан-Франциско должен открыться аквакомплекс Midjourney Spa, где в перерыве между баней и водными горками можно будет по-быстрому пройти обследование всего тела. У скептиков два возражения. Во-первых, ультразвук плохо проходит через кости и воздух, так что картина может получиться неполной. Во-вторых, где гарантия, что ИИ не сгаллюцинирует и не приделает вам третье легкое?