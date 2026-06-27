Китайцы обманули Илона Маска: новости, которые вы могли пропустить

Китайцы обманули Илона Маска: новости, которые вы могли пропуститьЧто обсуждают миллиардеры в закрытом клубе
На этой неделе стало известно, что китайцы обманывают Tesla, миллиардеры обсуждают Третью мировую, американцы уволили робокопа, Цукерберг захотел собственный Polymarket, на Бразилию напали фейковые инопланетяне, роботы вошли в моду у инвесторов, а ChatGPT выходит из моды у пользователей, 3D-сканирование тела будут делать в аквапарках.
Что обсуждают миллиардеры
Что беспокоит сильных мира сего? Wired раздобыл темы семинаров закрытого клуба миллиардеров Dialog, основанного в 2006 г. Питером Тилем. По информации СМИ, в него входят Илон Маск, экс-глава Google Эрик Шмидт, зять президента США Джаред Кушнер и многие другие сильные мира сего. С 12 по 16 августа они будут обсуждать, среди прочего, следующие темы:
Навигация по Третьей мировой;
Технологии на поле боя;
Как основать культ;
На деньги (можно?) купить счастье.
Правда, ряд упомянутых в статье персон уже публично опровергли свое членство в клубе.
Китайцы обманули Tesla
В Китае Tesla стали следить за водителями. После недавнего обновления программного обеспечения владельцы машин обнаружили, что камера в салоне отслеживает, если при включенном автопилоте они надолго отводят взгляд от дороги и тем более если отвлекаются на телефон. Заметив нарушение, камера пищит, а рецидивисты могут получить недельный запрет на использование автопилота.
Но китайцы сразу же нашли способ обмануть автоматику. Местные маркетплейсы наводнили небольшие пластиковые головы, которые прикрепляются перед объективом. Искусственный интеллект не смущает то, что водитель не двигается, не моргает и тем более что за рулем сидит сам Дуэйн Скала Джонсон: именно его голова стала самым ходовым товаром на маркетплейсах.
Нападение инопланетян пока отменяется
В ночь на 21 июня миллионы жителей Бразилии получили экстренные Push-уведомления и SMS от службы гражданской обороны о… нападении инопланетян. Несколько смущало то, что текст был написан с ошибками. Легковерные списали это на спешку во время боя с марсианами, а скептики заподозрили проделки хакера. И вправду, вскоре минобороны заявило о взломе своих сетей. А затем хакер выдал сам себя по глупости. Чтобы похвастаться, он выложил в интернет ролик с описанием, как ему удалось взломать систему. Но в конце забыл скрыть свое лицо и имя.
МРТ в бане
3D-сканирование тела будет как никогда простым, обещает компания Midjourney. Не нужно будет лезть в трубу томографа. Midjourney и компания Butterfly Network показали технологию, когда человек погружается в небольшой бассейн, а расположенные вокруг ультразвуковые датчики за 60 секунд просвечивают тело насквозь. Затем ИИ показывает трехмерную модель вашего организма. В следующем году в Сан-Франциско должен открыться аквакомплекс Midjourney Spa, где в перерыве между баней и водными горками можно будет по-быстрому пройти обследование всего тела. У скептиков два возражения. Во-первых, ультразвук плохо проходит через кости и воздух, так что картина может получиться неполной. Во-вторых, где гарантия, что ИИ не сгаллюцинирует и не приделает вам третье легкое?
Робокопа уволили
Робота-полицейского отправили в отставку, не успел он проработать и года. В июле прошлого года полиция города Дублин (не ирландского, а американского, в штате Огайо) выпустила робокопа на патрулирование городского гаража Rock Cress Parking. Робот, которого назвали DubBot, не похож на киногероя: это тумбочка высотой с человека на колесиках. Она оснащена видеокамерами с обзором 360 градусов, связью с диспетчером и кнопкой экстренного вызова «кожаных» полицейских.
Как на этой неделе прознали СМИ, еще 12 мая этого года полиция без лишней шумихи отправила первого и единственного железного копа в отставку из-за его явной бесполезности. За 10 месяцев он не заметил ни одного правонарушения, не помог найти ни одного преступника и не выписал ни одного штрафа. Город потратил на робота $128 080. Но власти рассчитывают получить возмещение от его производителя, компании Knightscope, и снизить расходы до $67 548. Столько стоит сам робот без платы за обслуживание.
Роботы завоевывают инвесторов
Роботы вошли в моду у инвесторов. По данным Crunchbase, в прошлом году их производители собрали рекордные $15 млрд инвестиций, а в этом году соберут уже больше: не прошло и полугода, а робокомпании получили уже $18,8 млрд от инвесторов. Предыдущий пик финансирования пришелся на 2021 г. – $14,1 млрд.
Большинство крупнейших сделок пришлось на США. Так, в марте компания Saonic привлекла $1,75 млрд. Стартап создает автономные морские суда. Как отмечает Crunchbase, прослеживается тренд: инвесторов интересует не просто ИИ, а ИИ, у которого есть физическая оболочка.
ChatGPT потерял монополию
Впервые с момента запуска в 2022 г. ChatGPT занимает менее 50% рынка, подсчитал TechCrunch. До января ChatGPT занимал более половины рынка, но к концу мая его доля упала до 46,4%. У Gemini 27,7%, у Claude 10,3%, остальные конкуренты занимают менее 5% каждый. Во многом лидера подкосила история с контрактом OpenAI с Пентагоном в феврале этого года. После новостей, что этот ИИ будет использоваться для проведения военных операций, загрузки ChatGPT просели почти на треть.
Цукерберг хочет ставки на спорт
Марк Цукерберг создает аналог Polymarket и Kalshi под рабочим названием Arena. Как узнала The New York Times, сначала пользователи будут делать прогнозы, внося не деньги, а виртуальные баллы. Но переход к ставкам на настоящие доллары не исключен. Рынок прогнозов бурно растет. В прошлом году объем торгов на Polymarket и Kalshi оценивался в $50 млрд, а в этом году уже превысил $130 млрд. Meta