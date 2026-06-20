Может ли Илон Маск стать квадриллионером: новости, которые вы могли пропустить

Может ли Илон Маск стать квадриллионером: новости, которые вы могли пропуститьАлиментщикам запретят рыбалку, ChatGPT не защищает от мошенников
На этой неделе Илон Маск ответил на вопрос, может ли он стать квадриллионером, в мире придумываются все новые способы борьбы с алиментщиками, к автопилоту Tesla возникли вопросы, суд заставил ИИ отвечать за свои слова, букмекеры ждут рекорда на ЧМ-2026, ChatGPT не защищает от мошенников, роботы попытались заменить нищих, найден способ выяснить, что вас бесит.
Кто хочет стать квадриллионером?
Не успел Илон Маск стать первым в мире триллионером, как его спросили, сможет ли человек когда-то стать долларовым квадриллионером. Это не невозможно, ответил богач. Проблема в том, что экономика нашей маленькой Земли не в состоянии обеспечить такое богатство. Для этого потребуется построить заводы на Луне и Марсе. Однако есть большие шансы, что к тому времени уже не будет такой валюты, как доллар, подытожил Маск.
ИИ сделали крайним
Земельный суд Мюнхена создал важный юридический прецедент в сфере ИИ. В сложившейся судебной практике поисковик не несет ответственности за показанную им информацию. Google считает, что это правило распространяется и на поисковые ответы, которые генерит ИИ: якобы он показывает лишь то, что нашел в интернете по запросу пользователя. Но судьи в деле № 26 O 869/26 решили, что это не так.
С иском обратились две местных издательских фирмы. Они обнаружили, что ИИ называет их мошенниками, в частности, обвиняет в «подписных ловушках» (когда обманом заставляют оформить платную подписку, от которой часто очень трудно отписаться). Судьи решили, что ИИ не просто выдает ссылки, а интерпретирует их и перерабатывает. Кроме того, выяснилось, что некоторые обвинения в адрес издателей ИИ просто выдумал.
Робота отправили просить милостыню
В сети завирусился видеоролик из Китая: кто-то предприимчивый послал робота Unitree… просить милостыню. Железный «нищий» стоит на коленях, рядом мисочка для монет и QR-код для безналичных переводов. Такой попрошайка способен работать почти 24/7, не устает, к тому же в ответ на подаяние может исполнить что-то необычное, от акробатического трюка до стихотворного экспромта. Вот и еще одна человеческая «профессия» оказалась на грани исчезновения из-за роботов…
Алиментщику нельзя на рыбалку
Литовский сейм придумал, как бороться с неплательщиками алиментов. Предлагается запретить им не только водить машину, но и ходить на охоту и рыбалку: в стране запрещено ловить рыбу без соответствующей лицензии. Если законопроект примут, он может вступить в силу уже в ноябре этого года. Местные алиментщики уже накопили более 200 млн евро долгов. Если и это не поможет, останется только каким-то образом запретить им смотреть футбол.
Как вычислить худшего коллегу
Общение с какими коллегами вызывает у вас самый сильный стресс? Разработчик Панкай Танвар решил проверить это и выложил результаты эксперимента в своем блоге the2ndfloorguy в X. Он привязал данные со своего фитнес-браслета Whoop к рабочему календарю и вел статистику, как изменяется его пульс и другие показатели при разговоре с тем или иным коллегой. В итоге получился список тех, кто его напрягает, и тех, с кем он чувствует себя спокойно. Танвару уже предлагают выпустить коммерческий продукт, причем не ограничиваться только отношением к коллегам. Ведь порой мы сами себе не признаемся, что в окружающей действительности выводит нас из себя.
ChatGPT посылает не туда
ChatGPT не защищает от мошенников, выяснил сервис проверки сайтов Ask Silver. Все больше людей делают покупки с помощью ИИ: просят подобрать нужную модель, а потом отправить их на страницу, где их можно купить. Мошенники научились подсовывать ChatGPT фейковые сайты, копирующие настоящие интернет-магазины. Например, подделки под ритейлера элитной обуви и сумок Russell & Bromley или продавца мебели Dunelm. Естественно, после предоплаты в таком фейковом магазине никаких товаров не дождаться. Специалисты рекомендуют пользоваться ChatGPT как советчиком, а перед заказом вручную находить нужный интернет-магазин.
Tesla без рук
Борясь с китайскими конкурентами, Tesla активно продвигает свой автопилот Full Self-Driving (FSD). «Без рук» уже разрешено ездить в Нидерландах, Литве, Эстонии, Дании и Бельгии. Но Reuters изучил данные, с помощью которых Tesla доказывала безопасность автопилота, и сильно в них усомнился. Компания основывается на американской статистике: машины с FSD проезжают без аварий в семь раз больше, чем средний американский водитель, разрешение этой технологии спасет 32 000 жизней и предотвратит 1,9 млн травм.
Tesla считает ДТП аварией, если сработали подушки безопасности, а американская статистика учитывает и менее тяжелые происшествия, пишет Reuters. Кроме того, среднестатистическая машина Tesla выпущена 4,1 года назад, а средний возраст автопарка США 12,8 лет. Современные машины оснащены куда лучшими средствами безопасности. Наконец, оценки о количестве потенциально спасенных жизней основаны на допущении, что абсолютно все водители в США пересядут на Tesla с FSD.
На зависть футболистам
Чемпионат мира по футболу может поставить рекорд по общей сумме ставок: $50 млрд. На прошлом кубке мира в Катаре на кон было поставлено $35 млрд. Дело не только в том, что сейчас играют 48 команд вместо 32 и матчей стало больше на четыре десятка. Важную роль сыграло бурное развитие новичков на рынке, платформ вроде Kalshi. Кстати, на ее конкуренте Polymarket на исход финала поставили уже около $2 млрд. Больший ажиотаж вызывали только выборы президента США.