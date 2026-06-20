Может ли Илон Маск стать квадриллионером: новости, которые вы могли пропустить

Общение с какими коллегами вызывает у вас самый сильный стресс? Разработчик Панкай Танвар решил проверить это и выложил результаты эксперимента в своем блоге the2ndfloorguy в X. Он привязал данные со своего фитнес-браслета Whoop к рабочему календарю и вел статистику, как изменяется его пульс и другие показатели при разговоре с тем или иным коллегой. В итоге получился список тех, кто его напрягает, и тех, с кем он чувствует себя спокойно. Танвару уже предлагают выпустить коммерческий продукт, причем не ограничиваться только отношением к коллегам. Ведь порой мы сами себе не признаемся, что в окружающей действительности выводит нас из себя.