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Т1 собирается сэкономить на персонале бэк-офиса 5,6 млрд рублей

IT-компания намерена оптимизировать труд работников и в перспективе заменить их на ИИ
Анна Устинова
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Один из крупнейших российских IT-холдингов T1 собирается провести оптимизацию бэк-офиса, сэкономив на этом до 5,6 млрд руб. в 2026 г. Об этом «Ведомостям» рассказали один из сотрудников холдинга и собеседник, близкий к компании, сославшись на презентацию гендиректора T1 Дмитрия Харитонова работникам 17 июля. Руководство не исключает замену части функционала сотрудников искусственным интеллектом (ИИ).

В бэк-офис входят не зарабатывающие напрямую подразделения, объясняет основатель юридической компании Future Legal Павел Катков. Для IT-компании – это юристы, бухгалтерия, хозяйственные службы, администрация и др. Оптимизация в 5,6 млрд руб. означает снижение на указанную сумму годовых расходов на фонд оплаты труда, а также налоговую, арендную и административную нагрузку на содержание персонала, уточняет он.

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