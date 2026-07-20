Т1 собирается сэкономить на персонале бэк-офиса 5,6 млрд рублей

Один из крупнейших российских IT-холдингов T1 собирается провести оптимизацию бэк-офиса, сэкономив на этом до 5,6 млрд руб. в 2026 г. Об этом «Ведомостям» рассказали один из сотрудников холдинга и собеседник, близкий к компании, сославшись на презентацию гендиректора T1 Дмитрия Харитонова работникам 17 июля. Руководство не исключает замену части функционала сотрудников искусственным интеллектом (ИИ).