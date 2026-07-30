На иностранных ресурсах оставят регистрацию только по номеру телефона

На иностранных ресурсах оставят регистрацию только по номеру телефонаДля российских сайтов будет действовать несколько способов авторизации
Минцифры предложило обязать иностранные сайты и приложения, работающие в России, авторизовывать пользователей на территории страны только по номеру телефона. Такие положения вошли в проект третьего пакета мер для борьбы с мошенниками, так называемого «Антифрод 3.0», направленного Минцифры в профильные ведомства («Ведомости» ознакомились с документом).
Поправки предлагается внести в ст. 8 ч. 10 закона «Об информации», говорится в документе. Согласно законопроекту, владельцы таких ресурсов также должны будут хранить сведения о регистрации, авторизациях и удалении учетных записей в течение трех лет. Эти данные необходимо будет предоставлять по запросу органов в рамках оперативно-розыскной деятельности и обеспечения безопасности.
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