На иностранных ресурсах оставят регистрацию только по номеру телефона

Поправки предлагается внести в ст. 8 ч. 10 закона «Об информации», говорится в документе. Согласно законопроекту, владельцы таких ресурсов также должны будут хранить сведения о регистрации, авторизациях и удалении учетных записей в течение трех лет. Эти данные необходимо будет предоставлять по запросу органов в рамках оперативно-розыскной деятельности и обеспечения безопасности.