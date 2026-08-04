«Яндекс» зарегистрировал юридическое лицо для медицинского ИИ-ассистента

По данным ЕГРЮЛа, основным видом деятельности ООО «Яндекс мед» является разработка компьютерного программного обеспечения (ПО). Уставный капитал составил 10 000 руб. Название компании и назначение Елизаветы Поповой на должность генерального директора указывают на то, что «Яндекс мед» связан с одноименным ИИ-сервисом для медицинских организаций, пилотную версию которого «Яндекс» представил в конце июня в партнерстве с департаментом здравоохранения Москвы. Тогда техногигант говорил о том, что ИИ-ассистент «Яндекс мед» предназначен для автоматизации части рутинной работы врачей в московских клиниках. Сервис может расшифровывать разговор с пациентом и на его основе составить черновик протокола приема, найти информацию в медицинской базе знаний и суммировать сведения из электронной медицинской карты пациента. Но финальное решение по постановке диагноза и назначению препаратов остается за врачом. Представитель «Яндекса» подтвердил, что юрлицо создано для пилота.