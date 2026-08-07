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«Мойофис» закрыл офисы в Петербурге и Иннополисе

Разработчик переехал в офис своего основного акционера на фоне реструктуризации
Илья Склюев
Анна Устинова
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Один из крупнейших отечественных разработчиков офисного программного обеспечения (ПО) – «Мойофис» (ООО «Новые облачные технологии», НОТ) закрыл офисы в Санкт-Петербурге и Иннополисе. Об этом «Ведомостям» рассказали один из штатных сотрудников компании и два уволившихся сотрудника. Гендиректор НОТ Вячеслав Закоржевский сообщил «Ведомостям» о закрытии «нескольких офисов», но каких конкретно, он не уточнил.

Топ-менеджер добавил, что сотрудники компании переехали в офис своего основного акционера, «Лаборатории Касперского», в бизнес-центр «Олимпия парк» в Москве. Представитель НОТ подтвердил, что офис компании располагается в Москве, оставив без ответа информацию о закрытии других офисов.

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