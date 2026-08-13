В России появится Совет по генеративной разработке ПО

В России появится Совет по генеративной разработке ПОЭто должно помочь сократить расходы на ее внедрение различными компаниями
«Сбер» предложил создать отраслевую площадку, задача которой будет заключаться в трансформации и развитии IТ-отрасли через переход на генеративную разработку программного обеспечения (ПО). Речь идет о подходе, при котором ИИ-агенты на базе больших языковых моделей самостоятельно пишут код, анализируют кодовую базу, тестируют и исправляют ошибки, а программист задает цели и контролирует результат. Идея обсуждалась 12 августа на IT-завтраке «Сбера» и Минцифры поддержало создание Совета по генеративной разработке ПО, рассказал «Ведомостям» источник, близкий к министерству, и подтвердил собеседник, принимавший участие в мероприятии.
Площадку предполагается создать под патронажем Минцифры при участии научного сообщества, заказчиков и разработчиков решений на основе искусственного интеллекта, следует из презентации «Сбера», с которой ознакомились «Ведомости». В числе задач совета – выработка единой методологической базы, подходов к оценке экономического эффекта ИИ и эффективности вычислительных ресурсов, а также формирование основы для будущих национальных стандартов агентной разработки. Сроки формирования совета пока не раскрываются.