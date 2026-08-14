«Билайн» снизил капзатраты на 20% после роста вложений

«Билайн» снизил капзатраты на 20% после роста вложенийТем не менее оператор продолжил наращивать количество базовых станций
В первом полугодии 2026 г. капитальные затраты (CAPEX) ПАО «Вымпелком» (бренд «Билайн») по сравнению с первым полугодием 2025 г. сократились на 19% год к году – до 34 млрд руб., следует из финансовой отчетности компании по МСФО. Это произошло после активных вложений в инфраструктуру в предыдущие периоды. Для сравнения: в 2025 г. «Билайн», напротив, нарастил свои капитальные вложения на 21,8% до 79,5 млрд руб. (23,8% от выручки) в отличие от остальных телекомкомпаний.
Общая выручка за первое полугодие 2026 г. выросла на 11,4% и достигла 176,1 млрд руб., говорится в отчетности телекомоператора. Сервисная выручка оператора увеличилась на 12,6% до 167,7 млрд руб. Показатель EBITDA вырос на 0,2% до 69,4 млрд руб. Рентабельность по EBITDA снизилась на 4,4 п. п. – с 43,8% в первом полугодии 2025 г. до 39,4% за аналогичный период 2026 г. Соотношение чистого долга к EBITDA составило 2,4х против 2,48х.