«Билайн» снизил капзатраты на 20% после роста вложений

В первом полугодии 2026 г. капитальные затраты (CAPEX) ПАО «Вымпелком» (бренд «Билайн») по сравнению с первым полугодием 2025 г. сократились на 19% год к году – до 34 млрд руб., следует из финансовой отчетности компании по МСФО. Это произошло после активных вложений в инфраструктуру в предыдущие периоды. Для сравнения: в 2025 г. «Билайн», напротив, нарастил свои капитальные вложения на 21,8% до 79,5 млрд руб. (23,8% от выручки) в отличие от остальных телекомкомпаний.