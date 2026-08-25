«Мойофис» сменил генерального директора

Волна импортозамещения прошла пик, а в борьбе за оставшийся спрос преимущество получили поставщики, предлагающие офисные продукты в составе более широких экосистем, включая «Яндекс», VK и «Р7», что повлияло на спрос на продукты «Мойофис», считает основатель и генеральный директор Paragon Family Office Александр Абрамян. С изменением условий импортозамещения проблемы НОТ связывает и владелец Telegram-канала «Вот те цифру!» Дмитрий Петровский. По его мнению, в основе кризиса компании и конфликта между ее акционерами лежит чрезмерная ставка на государственный спрос. «Иностранные решения так и не были полностью вытеснены, господдержка заканчивается, спрос на отечественный софт не достиг необходимого уровня, а стоимость кредитования остается высокой», – перечисляет он.