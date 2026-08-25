«Мойофис» сменил генерального директора

«Мойофис» сменил генерального директораПерестановки в руководстве происходят на фоне убытков и сокращения финансирования разработки
Новым генеральным директором одного из крупнейших отечественных разработчиков офисного программного обеспечения (ПО) ООО «Новые облачные технологии» (НОТ, бренд «Мойофис») назначена начальник юридической службы компании Наталья Балясова. Контракт с бывшим руководителем НОТ Вячеславом Закоржевским продлевать не будут.
Решение об этом было принято на внеочередном собрании участников НОТ 25 августа, рассказал «Ведомостям» сооснователь и миноритарный акционер «Мойофиса» Дмитрий Комиссаров.
Источник в «Лаборатории Касперского» (ЛК, является мажоритарным акционером НОТ) и собеседник в компании «Мойофис» сообщили «Ведомостям», что срок контракта Закоржевского истекал в начале сентября и ему не собирались его продлевать. Источник в ЛК также утверждает, что Закоржевский не останется в «Лаборатории Касперского», а перейдет «на другую высокооплачиваемую должность». Но куда конкретно он не уточнил.
«Ведомости» направили запросы в «Мойофис» и Закоржевскому.
НОТ были основаны в 2013 г. Комиссаровым, который до 2022 г. занимал пост гендиректора компании. Юрлицо «Новые облачные технологии» было зарегистрировано в Иннополисе в марте 2014 г. Компания специализируется на разработке пакета офисного ПО «Мойофис» на замену ушедшей Microsoft Office, включающего редакторы документов, таблиц и презентаций, почтовый сервер Mailion и платформу для видеоконференций Squadus. Продукты компании переведены на 14 языков, ими пользуется более 8000 организаций и органов государственной власти в России: ВТБ, «Почта России», Росгвардия, РЖД, Управление делами президента, «Росатом», «Аэрофлот» и др.
По данным «СПАРК-Интерфакса», доля «Лаборатории Касперского» в ООО составляет 68,8%, еще 22,7% принадлежит бывшему топ-менеджеру «Ростелекома» Андрею Чеглакову, 5% – Комиссарову, а оставшиеся доли – группе физлиц.
Закоржевский возглавил «Мойофис» 1 сентября 2024 г., сменив Павла Калякина, который также руководил компанией два года. Тогда НОТ официально сообщала, что Калякин решил покинуть компанию, но Комиссаров утверждал РБК, что руководителя уволили после ухудшения финансовых результатов. Основной задачей нового гендиректора компания называла трансформацию продуктового портфеля и достижение технологического лидерства в области цифровых рабочих пространств.
До перехода в НОТ Закоржевский 17 лет работал в «Лаборатории Касперского». Он начинал вирусным аналитиком, затем руководил антивирусной лабораторией, направлением клиентских сервисов и стал исполнительным вице-президентом. В этой должности он отвечал за поддержку продаж, клиентские сервисы и крупные проекты, включая государственные. При его назначении основатель «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский говорил, что опыт Закоржевского должен повысить конкурентоспособность «Мойофиса» в России и за рубежом.
В 2023 г. выручка НОТ упала на 44% до 1,87 млрд руб., а чистый убыток достиг 5,2 млрд руб. В 2024 г. выручка выросла на 7,4% до 2,01 млрд руб., а убыток сократился до 1,2 млрд руб. В сентябре 2025 г. Закоржевский прогнозировал выручку 2-3 млрд руб. по итогам года и говорил, что компания не собирается сокращать расходы или штат из 1064 сотрудников.
Фактические результаты оказались хуже прогноза. В 2025 г. выручка НОТ сократилась почти вдвое до 1,02 млрд руб. После переоценки нематериальных активов компания пересдала отчетность, увеличив чистый убыток с первоначально заявленных 4,02 млрд до 8,82 млрд руб. Задолженность по договорам займа перед «Лабораторией Касперского» выросла за год на 34% до 24,96 млрд руб.
Весной 2026 г. НОТ начала масштабную реструктуризацию. В марте Закоржевский сообщил сотрудникам о серьезных финансовых трудностях и пересмотре продуктового портфеля. В пояснениях к отчетности говорится, что с 2026 г. компания приостановила разработку Mailion, «Мойофис Почты», Squadus и «Документов онлайн».
К августу из 1073 работников, числившихся в компании на момент объявления о массовых увольнениях, осталось около 250-270 человек, говорил «Ведомостям» председатель первичной профсоюзной организации НОТ Артем Семенов. Компания также закрыла офисы в Санкт-Петербурге и Иннополисе. Сотрудников петербургской площадки перевели на удаленную работу, а московский офис НОТ переехал в бизнес-центр «Олимпия парк», где располагается «Лаборатория Касперского». В июне Касперский назвал НОТ убыточным активом и сообщил о сокращении его финансирования. По его словам, «Мойофис» переведен в режим «медленного огня»: разработка и поддержка продуктов продолжатся, но в меньших объемах.
Волна импортозамещения прошла пик, а в борьбе за оставшийся спрос преимущество получили поставщики, предлагающие офисные продукты в составе более широких экосистем, включая «Яндекс», VK и «Р7», что повлияло на спрос на продукты «Мойофис», считает основатель и генеральный директор Paragon Family Office Александр Абрамян. С изменением условий импортозамещения проблемы НОТ связывает и владелец Telegram-канала «Вот те цифру!» Дмитрий Петровский. По его мнению, в основе кризиса компании и конфликта между ее акционерами лежит чрезмерная ставка на государственный спрос. «Иностранные решения так и не были полностью вытеснены, господдержка заканчивается, спрос на отечественный софт не достиг необходимого уровня, а стоимость кредитования остается высокой», – перечисляет он.
При этом банкротство НОТ маловероятно, считает Абрамян. Крупнейшим кредитором и одновременно владельцем компании остается «Лаборатория Касперского», поэтому более вероятными сценариями эксперт называет докапитализацию, конвертацию долга в капитал или продажу разработчика стратегическому инвестору.