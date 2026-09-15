Спрос на реестровое WiFi-оборудование заметно вырос

Объем госзакупок WiFi-оборудования в России в первом полугодии 2026 г. по сравнению с первым полугодием 2025 г. увеличился на 23% до 4,64 млрд руб., подсчитал для «Ведомостей» сервис «Контур.Закупки». Опрошенные «Ведомостями» телекомпроизводители «Аквариус» и WowNet указали на заметный рост спроса на российские и реестровые решения. Количество запросов на реестровое WiFi-оборудование примерно втрое превышает число запросов на нереестровые решения, рассказал генеральный директор WowNet Никита Иванов на конференции IT Elements, не раскрывая абсолютных цифр.