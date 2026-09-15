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Главная / Технологии /

Спрос на реестровое WiFi-оборудование заметно вырос

Но госзакупки телекомаппаратуры мельчают
Дарья Соловьева
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Объем госзакупок WiFi-оборудования в России в первом полугодии 2026 г. по сравнению с первым полугодием 2025 г. увеличился на 23% до 4,64 млрд руб., подсчитал для «Ведомостей» сервис «Контур.Закупки». Опрошенные «Ведомостями» телекомпроизводители «Аквариус» и WowNet указали на заметный рост спроса на российские и реестровые решения. Количество запросов на реестровое WiFi-оборудование примерно втрое превышает число запросов на нереестровые решения, рассказал генеральный директор WowNet Никита Иванов на конференции IT Elements, не раскрывая абсолютных цифр.

Под реестровым оборудованием понимаются российские решения, включенные в реестр телекоммуникационного оборудования российского происхождения (ТОРП) Минпромторга после подтверждения необходимого уровня локализации. При этом не все российское WiFi-оборудование представлено в реестре. В корпоративном сегменте аналитическое агентство Strategy Partners относит к основным отечественным производителям Eltex, WowNet и Quantum. Но на рынке продолжают использоваться решения зарубежных Cisco, Aruba, Huawei и др.

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