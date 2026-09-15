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Главная / Технологии /

«Газпром нефть» разрабатывает мини-аэродром для самолетных БПЛА

Это позволит расширить радиус применения дронов до 100 км
Анна Устинова
Ведомости
Ведомости

Нефтегазовое предприятие «Газ- промнефть-Заполярье» вместе с разработчиком автоматизированных автономных станций для дронов «Русдронопорт» работает над созданием VTOL-порта – специального терминала для вертикального взлета и посадки (VTOL) летательных аппаратов. Об этом на сессии международного промышленно-энергетического форума TNF сообщил руководитель проектов по развитию и роботизации «Газпромнефть-Заполярья» Андрей Марков.

10 сентября компания сообщила о развертывании сети автономных дронопортов для круглосуточного беспилотного мониторинга сибирских месторождений. Беспилотные авиационные системы (БАС) задействованы в инспекции трубопроводов и ключевых технологических узлов на месторождениях. Применение БАС позволяет специалистам в режиме реального времени контролировать этапы строительства, оценивать уровень промышленной безопасности и следить за целостностью инфраструктуры без физического присутствия персонала на месте. Автономные комплексы позволяют проводить работы быстро, безопасно и без непосредственного участия человека, что особенно важно в условиях Крайнего Севера.

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