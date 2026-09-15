«Газпром нефть» разрабатывает мини-аэродром для самолетных БПЛА

10 сентября компания сообщила о развертывании сети автономных дронопортов для круглосуточного беспилотного мониторинга сибирских месторождений. Беспилотные авиационные системы (БАС) задействованы в инспекции трубопроводов и ключевых технологических узлов на месторождениях. Применение БАС позволяет специалистам в режиме реального времени контролировать этапы строительства, оценивать уровень промышленной безопасности и следить за целостностью инфраструктуры без физического присутствия персонала на месте. Автономные комплексы позволяют проводить работы быстро, безопасно и без непосредственного участия человека, что особенно важно в условиях Крайнего Севера.