«Газпром нефть» разрабатывает мини-аэродром для самолетных БПЛА

«Газпром нефть» разрабатывает мини-аэродром для самолетных БПЛАЭто позволит расширить радиус применения дронов до 100 км
Нефтегазовое предприятие «Газ- промнефть-Заполярье» вместе с разработчиком автоматизированных автономных станций для дронов «Русдронопорт» работает над созданием VTOL-порта – специального терминала для вертикального взлета и посадки (VTOL) летательных аппаратов. Об этом на сессии международного промышленно-энергетического форума TNF сообщил руководитель проектов по развитию и роботизации «Газпромнефть-Заполярья» Андрей Марков.
10 сентября компания сообщила о развертывании сети автономных дронопортов для круглосуточного беспилотного мониторинга сибирских месторождений. Беспилотные авиационные системы (БАС) задействованы в инспекции трубопроводов и ключевых технологических узлов на месторождениях. Применение БАС позволяет специалистам в режиме реального времени контролировать этапы строительства, оценивать уровень промышленной безопасности и следить за целостностью инфраструктуры без физического присутствия персонала на месте. Автономные комплексы позволяют проводить работы быстро, безопасно и без непосредственного участия человека, что особенно важно в условиях Крайнего Севера.