Робот победил человека на ринге: новости, которые вы могли пропустить

Российский суд никак не может уведомить Telegram, что «Додо пицца» судится с ним за юзернейм, сообщает VC.ru. В 2024 г. ник @dodopizza в мессенджере был продан за 70 000 токенов TON (около $511 000). В апреле 2025 г. «Додо пицца» попыталась его отсудить, дело рассматривает Арбитражный суд Московской области. Очередное заседание на этой неделе снова не состоялось. Ответчиком выступает дубайское юрлицо Telegram FZ-LLC, которое периодически продлевает в России действия товарных знаков Telegram. Суд выдал поручение об извещении иностранного лица еще в декабре 2025 г. Но его никак не могут доставить, а без этого нельзя начинать слушание дела по существу.