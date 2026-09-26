Робот победил человека на ринге: новости, которые вы могли пропустить«Додо пицца» не может найти через суд Telegram, Илон Маск переехал в дом на колесах
На этой неделе стало известно, что робот победил человека на ринге, Илон Маск переехал жить в трейлер, «Черный плащ» возвращается, Япония установила рекорд по количеству 100-летних граждан, Audi пытается запретить импорт своих электромобилей в Германию, «Додо пицца» ищет через суд Telegram, в Spotify обнаружилась «дыра» для мошенников, американским студентам нанимают маму.
«Живая сталь» вырвалась в офлайн
Первый в мире бой робота против человека прошел в Сан-Франциско. Организовала его компания REK (Robot Entertainment Kombat), которая специализируется на боях роботов друг против друга. На бой вышел 80-килограммовый китайский андроид EngineAI T800 с лицом как у Терминатора и ростом около 180 см. Он дрался не сам. ИИ отвечал за удержание равновесия и выполнение движений, а приказывал ему дистанционно человек с помощью VR-оборудования и контроллера (REK не скрывает, что вдохновлялась фильмом «Живая сталь» 2011 г.).
Противостоял этому дуэту американский блогер и комик Фрэнки Лапенна, известный в соцсетях как Big Butt Guy. Еще недавно машины падали от слабого толчка. Но технологии развиваются быстро, и в этот раз робот легко одолел человека. От ударов «кожаного» он только пятился назад, в то же время человек от попадания железной ногой буквально летал по всей клетке. Официально победитель объявлен не был, но и так все понятно.
Илон Маск переехал в дом на колесах
Илон Маск, состояние которого около $1 трлн, переехал жить в трейлер. Он поселился в автодоме Airstream в Мемфисе (Теннесси). Дом припаркован рядом со строящимся суперкомпьютером и дата-центром проекта xAI. Так Маск лично контролирует проект. Жизнь на стройплощадке помогает ему работать круглосуточно и не тратить время на дорогу. Маску такое привычно. Он спал на заводе, когда возникли проблемы с производством Tesla Model 3, а после покупки Twitter ночевал в офисе.
«Черный плащ» возвращается
Disney+ возобновит выпуск мультсериала «Черный плащ». С 1991 г. вышло три сезона, а последний, 91-й, эпизод был снят 12 декабря 1992 г. После этого, по сюжету, Черный плащ попал в альтернативный мир и 35 лет не мог выбраться. Теперь Disney вытаскивает его из забытья, чтобы монетизировать ностальгию миллениалов. В 2017–2021 гг. компания с большим успехом перезапустила мультсериал DuckTales, где среди прочих персонажей появлялся и «Черный плащ» – Дрейк Маллард. Кстати, в российских переводах 1990-х гг. его называли Кряк Лапчатый.
Audi нельзя ввозить в Германию
Audi пытается запретить импорт собственных электромобилей в Германию. Сложилась абсурдная ситуация. Audi создала в Китае вместе с местным автоконцерном SAIC две модели для местного рынка. Весной 2025 г. партнеры представили Audi E5 Sportback, а весной 2026 г. – кроссовер E7X. Вместо привычного логотипа из четырех колец на них написано Audi.
Немецкий независимый импортер Auto China закупил эти машины в Китае, оформил все документы для продажи в Германию и принялся торговать. Вместе с доплатами за регистрацию, доставку, переходник для зарядки и всеми налогами и сборами E5 Sportback в Германии стоит около 82 000 евро, а E7X – 87 000 евро. Сопоставимые по характеристикам европейские электромобили Audi продаются в Германии дороже: S6 Sportback e-tron от 99 500 евро, а SQ6 e-tron – от 93 800 евро. При этом в самом Китае E5 Sportback можно купить меньше чем за 30 000 евро.
Это не первый прецедент. В Германию пытались ввозить модель Volkswagen для китайского рынка ID.6 Crozz, но в апреле Volkswagen выиграл в суде и запретил импортеру продавать эту машину.
Российский суд не может найти Telegram
Российский суд никак не может уведомить Telegram, что «Додо пицца» судится с ним за юзернейм, сообщает VC.ru. В 2024 г. ник @dodopizza в мессенджере был продан за 70 000 токенов TON (около $511 000). В апреле 2025 г. «Додо пицца» попыталась его отсудить, дело рассматривает Арбитражный суд Московской области. Очередное заседание на этой неделе снова не состоялось. Ответчиком выступает дубайское юрлицо Telegram FZ-LLC, которое периодически продлевает в России действия товарных знаков Telegram. Суд выдал поручение об извещении иностранного лица еще в декабре 2025 г. Но его никак не могут доставить, а без этого нельзя начинать слушание дела по существу.
Как заработать на Шаляпине
Оказалось, что в Spotify любой человек может залить трек от лица любого исполнителя, даже мировой звезды, и получать за него деньги. Американская панк-группа Lathe of Heaven с удивлением узнала, что у нее вышел новый сингл Riding High. Но она его не писала. Трек сгенерил с помощью ИИ журналист 404 Media Эмануэль Майберг.
На Spotify музыку заливают через лейблы или сервисы-посредники. Услуги последнего обошлись журналисту в $3,75. Далее выяснилось, что в Spotify есть дыра в безопасности. Достаточно вбить в поле «название исполнителя» любое имя и поставить галочки, что вы правообладатель, и сервис верит на слово. Майберг ввел название Lathe of Heaven, сервис добавил его песню Riding High в плейлист группы, и Майбергу пошли отчисления от ее прослушивания.
Этим летом волонтеры нашли на Spotify более 300 таких поддельных треков у разных исполнителей, включая Тейлор Свифт. Раньше это не имело смысла: записать песню стоило гораздо больше, чем можно было за нее получить на стриминговом сервисе. Но с развитием ИИ можно генерировать задешево сотни песен, и афера становится экономически оправданной. Афериста легко вычислить по банковскому счету, на который выводится гонорар. Но люди подделывают песни давно умерших музыкантов, за страницами которых мало кто следит.
Американским студентам нанимают маму
В США развивают сервисы, которые предлагают нанять «маму» для ребенка, который уехал учиться в другой город. Так, MindyKnows всего за $525 в год позволяет нанять женщину, которая поможет со стиркой, приготовит еду, поговорит о жизни или просто заглянет проверить чадо, если оно несколько дней не выходит на связь, пишет The New York Times. Родителям спокойнее, если кто-то может присмотреть за ребенком. А психологи опасаются, что студенты так и останутся инфантилами.