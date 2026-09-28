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Главная / Технологии /

«Союз-5» получил российский восьмиядерный процессор «Эльбрус»

Их же планируют применить в двух ракетах
Дарья Соловьева
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

В системе управления новой ракеты-носителя «Союз-5» интегрировали отечественный восьмиядерный процессор семейства «Эльбрус», разработчиком которого является компания МЦСТ. Об этом на пленарной сессии форума «Микроэлектроника-2026» рассказал генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов.

Как уточнил «Ведомостям» представитель «Роскосмоса», процессоры использованы в наземном сегменте комплекса управления «борт – земля». Применение «Эльбруса» потребовало заново разработать весь комплекс программного обеспечения (ПО) под новую архитектуру, уточнил он. В результате удалось снизить энергопотребление системы и увеличить скорость передачи данных.

Еще две ракеты «Союз-5», испытания которых запланированы на 2027 г., также предполагается оснастить решениями на базе «Эльбруса», сообщил Баканов. 

«Ведомости» направили запрос МЦСТ.

Первый испытательный пуск «Союза-5» состоялся 30 апреля 2026 г. с космодрома Байконур в рамках российско-казахстанского проекта «Байтерек». Первая и вторая ступени отработали штатно, габаритно-массовый макет был выведен на расчетную суборбитальную траекторию. Ракета среднего класса способна выводить на низкую околоземную орбиту до 17 т полезной нагрузки. 

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Технологии / Телекоммуникации

Разработчиком и изготовителем ракеты выступает РКЦ «Прогресс». Двигатель первой ступени РД-171МВ разработан НПО «Энергомаш», второй ступени РД-0124МС – КБ химавтоматики. Систему управления и систему аварийной защиты двигателей создало НПО автоматики им. академика Семихатова.

Как рассказала глава холдинга контрактной разработки электроники SNDGlobal Ольга Квашенкина, практическое значение «Эльбруса» в данном случае связано с наличием собственной архитектуры и развиваемой вокруг нее программной среды. При этом для бортового ПО необходимо дополнительно проверить драйверы, загрузчик, работу с памятью и периферией, а для функций реального времени – соответствие заданным временным характеристикам, говорит эксперт.

Как считает Квашенкина, применение «Эльбруса» на нескольких космических изделиях может говорить о переходе от единичного применения к повторному использованию отечественной вычислительной платформы. А более широкий отраслевой эффект станет очевиден уже при появлении этой платформы в нескольких независимых проектах и у разных разработчиков, добавляет она.

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