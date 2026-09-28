«Союз-5» получил российский восьмиядерный процессор «Эльбрус»

Как рассказала глава холдинга контрактной разработки электроники SNDGlobal Ольга Квашенкина, практическое значение «Эльбруса» в данном случае связано с наличием собственной архитектуры и развиваемой вокруг нее программной среды. При этом для бортового ПО необходимо дополнительно проверить драйверы, загрузчик, работу с памятью и периферией, а для функций реального времени – соответствие заданным временным характеристикам, говорит эксперт.