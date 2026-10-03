Самые неудачливые воры сентября: новости, которые вы могли пропустить

Претенденты на звание самого неудачливого вора обнаружились в США. Преступников все чаще интересуют чипы и другое дорогостоящее компьютерное оборудование. Так, в августе Wired сообщило о двух инцидентах в Калифорнии, когда налетчики протаранили автомобили сопровождения, выбросили водителей из грузовиков с оборудованием для дата-центров и угнали их. А в сентябре преступники заметили два груженых трейлера с логотипами PlusAI и Nvidia, стоящих рядом со складом в Ньюарке (Калифорния). Взломав замки, воры отцепили полуприцепы и с помощью своих тягачей вывезли их. Однако их ждал неприятный сюрприз. Внутри вместо дорогих чипов и видеокарт оказалось… по девять тонн песка в каждом полуприцепе. Фуры использовались для тестирования беспилотных тягачей, а песок служил балластом. Раздосадованные воры бросили украденное неподалеку, и полиция в тот же день вернула полуприцепы законным владельцам.