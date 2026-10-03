Самые неудачливые воры сентября: новости, которые вы могли пропустить

Самые неудачливые воры сентября: новости, которые вы могли пропуститьGucci официально производится в Китае, шампанское повышает крепость до 15%
Кардинал Ватикана, отвечающий за ИИ, им не пользовался, Франция впервые разрешила 15-градусное шампанское, воры-неудачники украли две фуры, Google поселит свой ИИ в космосе, у гиперкара Aston Martin Valhalla обнаружился неприличный дизайн, Fortune рассказал о мадогивадзоку, Apple открыла концертный зал, Gucci выпустила кроссовки Made in China, Dyson постиг конфуз.
Не пользовался, но…
Глава комиссии Ватикана по искусственному интеллекту признался, что не пользовался ИИ. Кардинал Майкл Черни был назначен Папой Львом XIV, чтобы отвечать за политику католической церкви в области нейросетей, пишет Politico. Но когда на подкасте Brussels Playbook Week Ender у 80-летнего Черни спросили, использует ли он эту технологию в своей работе, ответ оказался обескураживающим: «Нет, пока нет. У меня просто не было времени».
Воры поверили надписям
Претенденты на звание самого неудачливого вора обнаружились в США. Преступников все чаще интересуют чипы и другое дорогостоящее компьютерное оборудование. Так, в августе Wired сообщило о двух инцидентах в Калифорнии, когда налетчики протаранили автомобили сопровождения, выбросили водителей из грузовиков с оборудованием для дата-центров и угнали их. А в сентябре преступники заметили два груженых трейлера с логотипами PlusAI и Nvidia, стоящих рядом со складом в Ньюарке (Калифорния). Взломав замки, воры отцепили полуприцепы и с помощью своих тягачей вывезли их. Однако их ждал неприятный сюрприз. Внутри вместо дорогих чипов и видеокарт оказалось… по девять тонн песка в каждом полуприцепе. Фуры использовались для тестирования беспилотных тягачей, а песок служил балластом. Раздосадованные воры бросили украденное неподалеку, и полиция в тот же день вернула полуприцепы законным владельцам.
Шампанское стремится за водкой
Во Франции из-за жары впервые разрешили продавать шампанское крепостью до 15%. Обычно в этом напитке не может быть больше 13 градусов. Но экстремальные температуры ускорили накопление сахара в винограде, который дрожжи превращают в алкоголь в процессе ферментации. Как сообщает отраслевая ассоциация Comité Champagne, из-за этого виноградарям пришлось начать сбор урожая необычно рано, и все равно у части получится шампанское крепче обычного. Глобальное потепление может привести к тому, что лет через 10–15 виноград в Шампани будет собираться в начале-середине августа вместо традиционного сентября, а крепкое шампанское станет нормой.
Gucci теперь официально Made in China
Впервые в истории Gucci выпустило партию обуви с маркировкой Made in China. Традиционно ее продукция изготавливается в Италии. Исключением стали кроссовки Gucci Drip из коллекции Primavera стоимостью около $1000 и слипоны из той же коллекции за $950. В компании объясняют, что у нее уже были швейцарские часы и японские очки – так почему бы не продавать китайские кроссовки, если у производителя есть ноу-хау и высокие стандарты качества?
Трудна работа дизайнера
Гиперкар Aston Martin Valhalla стоимостью около $1 млн стал вирусным неприличным мемом. Оказалось, что его открывающиеся вверх двери отбрасывают на водителя и пассажира тени в форме фаллосов. Казус обнаружили ведущие автомобильного шоу Throttle House прямо во время записи видеобзора. В защиту дизайнеров автомобиля нужно сказать, что происходит это не всегда, а только при определенном освещении и положении солнца.
Японцы у окна
В Японии тысячи пожилых работников получают зарплату просто за то, что приходят на работу, садятся за стол и почти ничего не делают. Причем стол им ставят на лучшем месте, возле окна, чтобы можно было глазеть на улицу, рассказывает Fortune. В основном это люди старше 50 лет, которым при найме обещали пожизненное трудоустройство («сюсин-коё») и оплату труда, зависящую от выслуги лет. Но они уже не могут эффективно работать или же их должности стали не нужны из-за современных технологий. Им поручают самые простые обязанности, но не увольняют. Таких сотрудников называют «мадогивадзоку» (дословно «племя у окна»).
В Японии есть традиция, когда работник всю жизнь трудится на одну компанию. Мадогивадзоку – это способ для компании выполнить свою часть негласного соглашения с сотрудником и показать остальным, что ее обещаниям можно верить. Внесло свой вклад и правительство страны. Оно предоставляет ряд льгот для таких компаний. Также существует закон о стабилизации занятости пожилых людей, который обязывает компании иметь рабочие места для людей до 70 лет. В итоге в 2022 г. в Японии работало более четверти граждан в возрасте 65 лет и старше, тогда как в США – менее одной пятой, а в Великобритании — одна десятая.
Apple занялась концертами
Apple открыла в Лондоне собственный музыкальный зал внутри электростанции Баттерси – той самой, которая изображена на обложке альбома Animals (1977) группы Pink Floyd. 28 сентября в Apple Music Hall прошел первый концерт: выступил Элтон Джон. В зале всего 600 мест, позиционируется он не как новая концертная площадка, а как фабрика контента. В ней установлено 16 камер и аппаратура для звукозаписи и микширования. «Артист может выступить с камерным живым шоу для поклонников в Apple Music Hall и выйти из зала с записью Spatial Audio, готовым к трансляции миксом и многокамерным видео», — говорится в пресс-релизе. Сама Apple транслирует концерты в прямом эфире на своих сервисах.
Dyson протек
Новейший гаджет Dyson оконфузился. Фирма потратила шесть лет, чтобы разработать лакшери зубную щетку за $499. Встроенный ИИ чистит мини-ирригатором щели между зубов, успевая распознать их и прицелиться за доли секунды. Не прошло и месяца, как щетку сняли с продаж. Разрабатывая высокотехнологичный гаджет, инженеры проглядели простейший дефект: зубная щетка ломается из-за попадания воды внутрь. Компания расплывчато сообщает, что из-за «сбоя на производстве» вода из трубки ирригатора проникает в батарейный отсек. Техгиганты нередко допускают досадные промахи. Например, клавиатура-«бабочка» в MacBook 2015–2019 гг. выпуска быстро ломалась из-за грязи, у Galaxy Note 7 в 2016 г. взрывались батареи, iPhone 4 терял связь, если взять его определенным образом.
ИИ поглядит на нас с неба
Google поселит свой ИИ в космосе. 1 октября компания запустила экспериментальный спутник с четырьмя TPU (тензорными процессорами для нейросетей). На них проверят, как «железо» переносит космическое излучение, вакуум и другие особенности внеземного существования. В 2027 г. на орбиту отправятся еще два спутника, чтобы посмотреть, могут ли они эффективно обмениваться данными по лазерной связи в космосе. Если все удастся, то над нашими головами вскоре будет летать гигантский дата-центр Google. Техникам будет непросто добраться до него, если понадобится ремонт. Джефф Безос полагает, что в ближайшие 20 лет космические дата-центры станут рентабельнее земных, в первую очередь из-за дешевой солнечной энергии.