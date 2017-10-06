«Я верю в математику больше, чем в политику»
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Сооснователь компании Apple Стив Возняк приезжает в Москву. В субботу, 7 октября, он посетит МГУ и выступит в главном актовом зале с лекцией для студентов. Лекция пройдет в формате диалога. «Ведомости» поговорили с Возняком об искусственном интеллекте, летающих автомобилях и воспитании детей в век технологического прорыва.
– Вы приезжаете в Москву, чтобы поговорить со студентами об искусственном интеллекте. В последнее время многие известные люди говорят о его опасности для человечества. Недавно об этом говорил Илон Маск. Что вы по этому поводу думаете? Так ли опасен искусственный интеллект?
– Я был с этим согласен и говорил об этом со сцены в течение многих лет – за два года до того, как начались все публичные заявления со стороны Илона Маска и Стивена Хокинга. Но я поменял свое мнение. И причина тому – у меня есть логические причины предполагать, что это опасность очень далекого будущего. Десятки, сотни лет должны пройти, чтобы она стала реальной. А может, она не станет таковой никогда. Когда сейчас заявляют об опасности, то почему-то подразумевают, что мы что-то должны немедленно делать, но искусственный интеллект пока еще даже не приблизился к уровню человеческого интеллекта. Они могут быстрее что-то делать, например играть в игру, оперируя определенным сводом правил, которые выдал им человек. И по сути, они решают задачи, которые для них придумывает человек. Но искусственный интеллект пока далек от того, чтобы прийти и самому спросить: какую проблему я должен решить? Что я должен сделать, чтобы стать счастливым? Понимаете, нет таких условий пока для того, чтобы машина сказала: люди нам мешают, без них было бы лучше. Мы не знаем до конца, как устроен человеческий мозг. Мы можем построить машину, которая будет играть в игры очень хорошо и чему-то учиться с нуля, как ребенок. Но у нас пока нет машин, способных мыслить, они всё еще в будущем. И очень легко играть в страшные игры с будущим. Но все технологии и весь искусственный интеллект, над которым мы сейчас работаем, пока подчинены человеку.
– Верите ли вы в то, что летающие автомобили, которые многие также называют потенциально довольно опасной разработкой, появятся в производстве в ближайшем будущем?
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